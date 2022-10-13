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  4. PIKTES duyurdu! İki bin eğitim seti toplatıldı... Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı

PIKTES duyurdu! İki bin eğitim seti toplatıldı... Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı

13.10.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki bin set içinde toplam dokuz zeka oyununda uygunsuz içerik tespit edildi. Konuyla ilgili Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) Koordinatörlüğü iki bin setin tamamının derhal toplatıldığını ve firma hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığının da soruşturma başlattığı öğrenildi.

PIKTES duyurdu! İki bin eğitim seti toplatıldı... Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı

PIKTES Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen PIKTES Projesi çerçevesinde 2 bin eğitim materyali setinin okullarda kullanılmak üzere yüklenici firma tarafından dağıtıldığı belirtildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN SORUŞTURMA

Eğitim materyali setlerinin her birinin içeriğinde akıl zeka oyunlarının bulunduğu hatırlatılan açıklamada, "Okul yönetimleri tarafından yapılan kontrollerde dağıtılan iki bin set içinde toplam dokuz zeka oyununda uygunsuz içerik tespit edilmesi üzerine iki bin setin tamamı derhal toplatılmıştır. Yüklenici firma hakkında sözleşmeye aykırılık nedeniyle gerekli işlem başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi. Öte yandan konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığının da soruşturma başlattığı öğrenildi. (İHA)

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Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma eğitim zeka oyunu
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