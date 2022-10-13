PIKTES duyurdu! İki bin eğitim seti toplatıldı... Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı

PIKTES Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen PIKTES Projesi çerçevesinde 2 bin eğitim materyali setinin okullarda kullanılmak üzere yüklenici firma tarafından dağıtıldığı belirtildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN SORUŞTURMA

Eğitim materyali setlerinin her birinin içeriğinde akıl zeka oyunlarının bulunduğu hatırlatılan açıklamada, "Okul yönetimleri tarafından yapılan kontrollerde dağıtılan iki bin set içinde toplam dokuz zeka oyununda uygunsuz içerik tespit edilmesi üzerine iki bin setin tamamı derhal toplatılmıştır. Yüklenici firma hakkında sözleşmeye aykırılık nedeniyle gerekli işlem başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi. Öte yandan konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığının da soruşturma başlattığı öğrenildi. (İHA)



