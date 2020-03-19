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Pil konusunda iddialı: Nokia 5.3 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.03.2020 21:05 | Son Güncelleme

HMD Global ve Nokia, Nokia 8.3 5G'nin ardından Nokia 5.3'ü de tanıttı. Nokia 5.3, Nokia'nın iddiasına göre pil ömrü ile kullanıcıları hayli memnun edecek. Peki Nokia 5.3'ün özellikleri neler? Nokia 5.3'ün fiyatı ne kadar?

Pil konusunda iddialı: Nokia 5.3 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Nokia, akşam saatlerinde YouTube üzerinden düzenlediği etkinliğinde önce Nokia 8.3 5G'yi görücüye çıkardı. Fakat Nokia bununla da yetinmedi ve yeni orta segment telefonu Nokia 5.3'ün tanıtımını gerçekleştirdi.

NOKİA 5.3 ÖZELLİKLERİ

Nokia 5.3'ün özellikleri arasında Snapdragon 665 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemciye 4GB RAM ve 64GB depolama eşlik ediyor. Nokia 5.3'ün ekranı ise 6,55 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlüğe sahip. Bu ekran damla şeklinde bir çentiğe ev sahipliği yapıyor. Bu çentiğin içinde 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera var.

Nokia 5.3 kamera

Nokia 5.3'ün kameraları Nokia 8.3 5G gibi ZEISS imzası taşımıyor. Fakat buna rağmen bulunduğu segmente göre iyi bir kamera kurulumuyla karşımıza çıkıyor. Nokia'nın yeni orta segment telefonunun arka tarafında 13 MP ana + 5 MP ultra geniş açılı + 2 MP makro + 2 MP derinlik sensörü olmak üzere dört arka kamera görev yapıyor.

NOKİA 5.3 FİYATI

Android One destekli Android 10 ve 4000 mAh değerinde bir bataryayla gelen Nokia 5.3, Nokia'ya göre 2 günlük bir pil ömrü sunuyor. Bu oldukça şaşırtıcı. Nokia 5.3 189 Euro'dan satışa sunulacak. Telefonun çıkış tarihi için ise Nisan ayı planlanıyor. Fakat koronavirüs nedeniyle tarihler değişebilir.

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