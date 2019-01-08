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Pil yutan Iraklı Ebrar, 4 yıldır sağlığına kavuşamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 12:28 | Son Güncelleme

IRAK uyruklu Ebrar Abuş'un (6), 4 yıl önce, şeker ölçüm cihazıyla oynarken içinden çıkardıktan sonra yuttuğu pil, yemek borusu ile nefes borusu arasında 2 delik açılmasına yol açtı.

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - IRAK uyruklu Ebrar Abuş'un (6), 4 yıl önce, şeker ölçüm cihazıyla oynarken içinden çıkardıktan sonra yuttuğu pil, yemek borusu ile nefes borusu arasında 2 delik açılmasına yol açtı. Ailesiyle ülkesindeki savaştan kaçıp, 2016'da Ankara'ya gelen Ebrar'daki delikler, ameliyatla kapatılırken, bir delik tekrar açıldı. Hastanede tedaviye alınan Ebrar'a, lazer tedavisi uygulanacak. Iraklı Ebrar Abuş, 2015 yılında, şeker hastası ablasının şeker ölçüm cihazıyla oynarken, içinden pili çıkardıktan sonra yuttu. Pil, Ebrar'ın yemek borusu ile nefes borusu arasında 2 delik açılmasına neden oldu. Ailesiyle beraber ülkesindeki savaş yüzünden Türkiye'ye kaçıp, 2016'da Ankara'ya yerleşen Ebrar Abuş, farklı hastanelerde 4 ameliyat geçirdi; ancak sağlığına kavuşamadı. Yemek borusundaki yiyeceklerin nefes borusuna girmesi nedeniyle zorluk yaşayan Ebrar, Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. LAZER TEDAVİSİ UYGULANACAK Sıklıkla akciğer enfeksiyonuna yakalanan ve zaman zaman serumla beslenen Ebrar Abuş'un yemek ve nefes borusu arasındaki delikler, ameliyatla kapatıldı; ancak bir delik tekrar açıldı. Yeniden açılan delik, bu kez lazer tedavisiyle kapatılmaya çalışılacak. Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Çocuk Cerrahisi Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Emrah Şenel, saat pillerinin yutulmasının, vücuda verdiği zarara dikkat çekerek, "Bu piller yemek borusunda bir müddet kaldığında yemek borusunu yakabiliyor ve yemek borusu ile nefes borusu arasında bir bağlantı açılıyor. Yemek yediği zaman yuttuğu besinler nefes borusuna kaçıyor. Öksürüyor ve zatürre yapıyor. Bir dizi ameliyatlar geçirmiş; ancak 4 yıldır tekrarlayan hastalıklar var, tedavi olamadığı için. En son bize geldi. 2 ayrı bağlantısı vardı. Bunlardan 2'sini de ayrı cerrahi müdahaleyle kapatmaya çalıştık. 1'i tekrar açıldı, şu anda onu lazerle kesmeye çalışıyoruz. Hala tam anlamıyla tedavi edemedik; ama edeceğiz" diye konuştu. Prof. Dr. Şenel, bir anlık dikkatsizlik sonucu çocukların çeşitli maddeleri yutabileceklerini kaydederek, aileleri bu konuda uyardı. Şenel, "Parayla saat piliyle oynayan çocukların bu tür olaylarla karşılaşması mümkün. Basit bir oyun gibi görünen hadisenin çocuklarda yıllarca süren, hayatını etkileyen, birkaç kez ameliyat gerektiren sonuçları olabilir. Bu hasta da bunu yapıyor. Yemekle beslemeye başladık. İnşallah yakın zamanda toparlamayı umuyoruz" dedi. 'EVİME GİTMEK İSTİYORUM' Iraklı Ebrar Abuş ise artık hastaneden çıkmak istediğini dile getirerek, "Evimi çok özledim, kardeşlerimi çok özledim. Bir an önce iyileşip, eve gitmek istiyorum. Burada oyuncaklarımla oynayarak, vakit geçiriyorum. Oyuncaklarıma ablalarımın ismini verdim. Onları çok seviyorum" diye konuştu.

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