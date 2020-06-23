Pilates Nedir? Nasıl Yapılır? Neden Yapılmalı?

Pilates, vücudun genel sağlığını iyileştirmek, esnekliği arttırmak, kasları güçlendirmek ve zihinsel rahatlamayı sağlamak amacıyla Joseph Pilates tarafından geliştirilen bir egzersiz sistemidir. Bu egzersiz sisteminin işlevi, beden ile zihnin bütünlüğünü sağlayarak fiziksel ve zihinsel sağlık sunmaktır. Pilates, evde de rahatlıkla yapılabilen bir egzersizdir.

Pilates Ne İşe Yarar?

Pilates, çok yönlü bir spor çeşididir. Öyle ki faydaları sadece fiziksel olarak değil zihinsel olarak da gözlemlenebilir. Pilates yaparken aklınızda bulunması gereken en önemli nokta ise pilatesin zayıflama amacıyla kullanılamayacağıdır. Pilates ile var olan formunuzu koruyabilirsiniz fakat yağ yakarak zayıflamak için bir uzmandan yardım alarak ona yönelik sporları yapmanız gerekir. Pilates faydaları ise şöyledir:

Dolaşım sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

Kemik yoğunluğunu artırır.

Nefes alışverişlerini düzenler.

Dengeyi ve koordinasyonu artırır.

Vücudu sıkılaştırır.

Uyku kalitesini artırır.

Kas esnekliğini artırır.

Kas gücünü artırır.

Fit ve düzgün bir vücut görüntüsü sağlar.

Vücuda çeviklik kazandırır.

Duruş bozukluklarını düzeltmeye yardımcı olur.

Düz karın ve ince bel görüntüsü sağlar.

Hareket esnekliğini geliştirir.

Omurgayı güçlendirir.

Kas, kemik ve eklem ağrılarını giderir.

Zihinsel rahatlama sağlar.

Stresi azaltır.

Moral ve motivasyonu yükseltir.

Pilates Kaça Ayrılır?

Pilates, temel anlamda ikiye ayrılır. Aletli ve aletsiz olarak iki ana pilates çeşidi vardır. Aletsiz pilates için ihtiyacınız olan tek şey bir minderdir. Aletli pilates ise yardımcı aletlerle ya da pilates için özel üretilmiş aletlerle yapılır. Buradaki yardımcı aletler pilates topu, pilates bandı, pilates çemberi gibi aletlerdir. Özel aletlerle yapılan ise en üst düzey pilatestir. Bunların arasında cadillac, reformer, barrel, trapeze gibi aletler vardır. Bu tarzı yapabilmek için pilates konusunda tecrübeli olmak gerekir. Pilatese bu aletlerle başlamak vücuda aşırı bir yorgunluk verir ve sakatlanma riskiniz çok yüksektir.