Pilates Nedir? Nasıl Yapılır? Neden Yapılmalı?

Pilates, vücudun genel sağlığını iyileştirmek, esnekliği arttırmak, kasları güçlendirmek ve zihinsel rahatlamayı sağlamak amacıyla Joseph Pilates tarafından geliştirilen bir egzersiz sistemidir. Bu egzersiz sisteminin işlevi, beden ile zihnin bütünlüğünü sağlayarak fiziksel ve zihinsel sağlık sunmaktır. Pilates, evde de rahatlıkla yapılabilen bir egzersizdir.
Pilates, çok yönlü bir spor çeşididir. Öyle ki faydaları sadece fiziksel olarak değil zihinsel olarak da gözlemlenebilir. Pilates yaparken aklınızda bulunması gereken en önemli nokta ise pilatesin zayıflama amacıyla kullanılamayacağıdır. Pilates ile var olan formunuzu koruyabilirsiniz fakat yağ yakarak zayıflamak için bir uzmandan yardım alarak ona yönelik sporları yapmanız gerekir. Pilates faydaları ise şöyledir:
Pilates, temel anlamda ikiye ayrılır. Aletli ve aletsiz olarak iki ana pilates çeşidi vardır. Aletsiz pilates için ihtiyacınız olan tek şey bir minderdir. Aletli pilates ise yardımcı aletlerle ya da pilates için özel üretilmiş aletlerle yapılır. Buradaki yardımcı aletler pilates topu, pilates bandı, pilates çemberi gibi aletlerdir. Özel aletlerle yapılan ise en üst düzey pilatestir. Bunların arasında cadillac, reformer, barrel, trapeze gibi aletler vardır. Bu tarzı yapabilmek için pilates konusunda tecrübeli olmak gerekir. Pilatese bu aletlerle başlamak vücuda aşırı bir yorgunluk verir ve sakatlanma riskiniz çok yüksektir.
Pilates, kafanız her estiğinde yapacağınız birkaç hareketten ibaret değildir. Aletsiz bir şekilde evinizin bir köşesinde yapabileceğiniz kadar kolay olsa da dikkat edilmesi gereken önemli hususlar vardır. Öncelikle planlı ve düzenli çalışmalısınız. Bir program oluşturup programınıza sadık kalmalısınız. Vücudunuz ve seviyeniz için en doğru hareketleri seçmelisiniz. Aletli çalışırken aletleri dikkatli kullanmalısınız. En önemli nokta ise konsantrasyonunuzun en üst seviyede olmasıdır. Dikkat dağıtıcı şeylerden uzak, sakin bir şekilde pilates yapmalısınız.
Opposite limb isimli egzersizi yaparken pilates topuna ihtiyacınız var. Pilates topunu karnınızın altına alın ve topun üzerinde durun. Ayaklarınızla ve ellerinizle yerden destek alın. Ardından sağ eliniz ile sol ayağınızı aynı anda havaya kaldırın. Sonra aynı işlemin tam tersini yapın.
Pilates topunu karnınızın altına alın. Bu egzersizde ayaklarınız açık bir şekilde yerde olmalıdır. Ellerinizi yumruk yapın ve kollarınızı önde doğru uzatın. Ellerinizi birleştirin. Ardından nefes alıp verin ve nefes verirken vücudunuzun ön kısmını topla teması kesmeden mümkün olduğunca yükseğe kaldırın.
Leg balance yaparken yerde ve dizlerinizin üzerinde durmalısınız. Egzersiz bandı başınızın hizasında olmalı. Kollarınızı dik ve gergin bir şekilde tutun. Bacaklarınızı 90 derecelik açıya getirin. Bu pozisyonda ayağınızın birini öne atın. Bu hareketi yaparken karnınızı sıktığınızı hissetmelisiniz. Öne attığınız ayağınızdan güç alarak ayağa kalkın. Ardından diğer ayağınızı arkaya doğru düz bir şekilde uzatarak bekleyin. Sonrasında bu hareketi diğer ayağınız için de yapın.
Bu egzersizi yerde egzersiz bandı kullanarak yapacaksınız. Bacaklarınız yerden 45 derece havada ve gergin olmalı. Egzersiz bandını elleriniz kalçanızın altında olacak şekilde tutun. Omuzlarınızı ağır ağır yerden kaldırın. Ardından bacaklarınızı karnınıza doğru çekin. Sonrasında egzersiz bandını ellerinizle başınızın üzerine gelecek şekilde geçirin.
Pilates minderinizde yapacağınız bu hareket için yüz üstü uzanmanız gerekiyor. Pilates topunu iki ayağınızın arasına alın. Ellerinizi karşıya doğru uzatın. Ardından ayaklarınızı ve ellerinizi havaya kaldırın. Aynı zamanda dizlerinizin ve göğsünüzün yerden temasını kesmemeye çalışın. Ayaklarınızla pilates topunu da havaya kaldırmalısınız. Bu pozisyonda 10 saniye durduktan sonra başa dönüp hareketi tekrarlayabilirsiniz.
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