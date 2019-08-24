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"Pilav ve Organik Domates Şenliği"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 17:55 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde birincisi düzenlenen "Pilav ve Organik Domates Şenliği"nde köylülerin yetiştirdiği organik ürünler tanıtıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen "Pilav ve Organik Domates Şenliği"nde köylüler kendi mahsulleri olan organik ürünleri sergiledi.

Bünyan ilçesi Karahıdır Mahallesi'nde ilki düzenlenen şenlikte köylüler, yetiştirdikleri domates, patlıcan, karpuz, biber ve salatalık gibi organik ürünleri tanıttı. Stantta yer alan 800 gramlık domatesler de ilgi çekti.

Şenlikte, odun ateşinde pişirilen 8 kazan bulgur pilavı da misafirlere ikram edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, burada yaptığı konuşmada, sürdürülebilir tarımın artmasında organik tarımın önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bölgemizde organik tarımın önemi çok fazla ve bölgemiz bunun için çok uygun. Domatesinden biberine, çileğinden patlıcanına kadar burada gördüğünüz bütün ürünler organik. Bu ürünlerin olması gerekenden daha iri olduğunu albenisinden daha yüksek olduğunu da görüyoruz. "

Muhtar Hulusi Barlas da 13 çiftçiyle yaptıkları organik ürün yetiştiriciliğini tüm köylüye yaymak için gerekli çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

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"Pilav ve Organik Domates Şenliği" Karahıdır Mahallesi organik tarım

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