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  4. Pilav yiyene para ödülü: Herkes katılmak istiyor! "Her hafta yapmayı planlıyoruz"

Pilav yiyene para ödülü: Herkes katılmak istiyor! "Her hafta yapmayı planlıyoruz"

22.08.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurdun çeşitli bölgelerinde vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen ödüllü yarışmalardan biri de Çorum'da düzenlendi. Çorum'da her yıl düzenlenen pilav yarışmasının bu yılki kazananı tabiri caizse pilav oldu. Vatandaşların kıyasıya yarışmasıyla renkli sahnelerin yaşandığı yarışmayı düzenleyen işletmenin sahibi Burak Karaca, her yarışmada para ödülü verdiklerini belirterek "Herkes katılmak istiyor. Her hafta yarışma yapmayı planlıyoruz. 10 pilav yiyen herkese bin lira ödül vereceğiz" dedi.

Pilav yiyene para ödülü: Herkes katılmak istiyor! "Her hafta yapmayı planlıyoruz"

Çorum’da faaliyet gösteren bir işletmeci tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen pilav yeme yarışması, bu yıl yeniden gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan vatandaşlar bin TL’yi kazanabilmek için 10 porsiyon tavuklu pilavı bitirmeye çalıştı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmaya katılan vatandaşlar, 10 porsiyon pilav yemeyi başaramadı.

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"BU YARIŞMAMIZ BİRAZ KOLAY"

İşletmeci Burak Karaca, 9 yıldır geleneksel olarak yarışmayı düzenlediklerini belirterek şöyle konuştu:

“Her yarışmada para ödülü veriyoruz. Bu yarışmamız biraz kolay. Çünkü daha önceki yarışmalarda rekor denemelerinin geçilmesini istiyorduk. Bu sefer 10 porsiyon pilav yiyen herkese para vereceğiz.

"10 PİLAV YİYEN HERKESE BİN LİRA ÖDÜL VERECEĞİZ"

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Yarışmacıların 10 pilav yiyerek 10 içecek içmesi gerekiyor. Geri dönüşümler çok güzel. Herkes katılmak istiyor. Her hafta yarışma yapmayı planlıyoruz. 10 pilav yiyen herkese bin lira ödül vereceğiz.”

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(DHA)

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