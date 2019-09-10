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Pilevneli Galeri sezonu 3 yeni sergiyle açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 22:14 | Son Güncelleme

Türk ressam Erdoğan Zümrütoğlu'nun "Tuz Zamanı", Amerikalı ressam Cleon Peterson'un "Güneşin İçine Bak" ve Belçikalı heykeltıraş Johan Creten'in "The Vivisector" isimli sergileri Pilevneli Galeri Mecidiyeköy'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu - Erdoğan Zümrütoğlu: - "Eserlerimde insanları ve kendimi anlatıyorum. İnsanların alışkın olmadıkları bir tarzda eserler yapıyorum. İçsel bir tavırla boyamıyorum. Mekanı ve gövdeyi hep önde tutmaya çalıştım"

İSTANBUL (AA) - Türk ressam Erdoğan Zümrütoğlu'nun "Tuz Zamanı", Amerikalı ressam Cleon Peterson'un "Güneşin İçine Bak" ve Belçikalı heykeltıraş Johan Creten'in "The Vivisector" isimli sergileri, Pilevneli Galeri Mecidiyeköy'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ulusal ve uluslararası katılımcıların olduğu sergiye çok sayıda sanatsever ilgi gösterdi.

"Tuz Zamanı" isimli serginin sahibi ressam Erdoğan Zümrütoğlu, AA muhabirine eserlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zümrütoğlu, eserlerinde içinde yaşanılan coğrafyayı anlattığını belirterek, "Eserlerimde insanları ve kendimi anlatıyorum. İnsanların alışkın olmadıkları bir tarzda eserler yapıyorum. İçsel bir tavırla boyamıyorum. Mekanı ve gövdeyi hep önde tutmaya çalıştım." dedi.

Eserlerini ne soyut ne de figüratif olarak değerlendirdiğini vurgulayan ressam, resimlerin değerlendirmesini sanatseverlerin yapacağını kendisinin de bunu merakla beklediğini ifade etti.

- "Güneşin İçine Bak" ve "The Vivisector" sergileri

"Güneşin İçine Bak" isimli sergisiyle sanatseverle buluşan Amerikalı ressam Cleon Peterson da eserlerinde insanın içinde var olan şiddet, ahlaksızlık ve yozlaşmayı ele alıyor.

Belçikalı heykeltıraş Johan Creten'in "The Vivisector" isimli sergisinde ise sanatseverleri çömlekten yapılmış, heybetli, insan benzeri gizemli üç baykuş heykeli karşılıyor.

"Glory" serisinin iki başlıca örneğinin de yer aldığı sergi, ziyaretçileri eski Mısır figürleri ve tanrısallığı üzerine düşünmeye çağırıyor.

Sergiler 27 Ekim'e kadar izlenebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Cleon Peterson Erdoğan Zümrütoğlu Johan Creten Pilevneli Gallery Mecidiyeköy

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