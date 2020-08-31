Pilin telefonu var: Samsung Galaxy M51 resmileşti! İşte özellikleri, fiyatı

Samsung Galaxy M51, bir süredir sızıntılarda karşımıza çıkıyordu. Sızıntılarda telefonun devasa bir pile sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Buna göre Galaxy M51 7.000 mAh değerinde bir pil ile gelecekti. En uzun pil kullanım sürelerinden birini vereceği düşünülen telefon sonunda Samsung tarafından sessiz sedasız tanıtıldı. Sessiz sedasız diyoruz çünkü Samsung Almanya, resmi internet sitesi üzerinden telefonu ön siparişe sunarak resmileştirdi.

İŞTE SAMSUNG GALAXY M51'İN ÖZELLİKLERİ

Galaxy M51'in özellikleri arasında 6,7 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran bulunuyor. Bu ekran Samsung Galaxy S20 serisinde olduğu gibi orta üst bölümünde nokta çentik ile geliyor. Çentiğin içinde ise telefonun 32 MP çözünürlüğündeki kamerası var. Telefon gücünü ise Snapdragon 730 veya Snapdragon 730G işlemcisinden alıyor. Bu konuda Samsung tarafından paylaşılmış kesin bir bilgi yok. Bu işlemci serisine ise 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefonun pili de daha önce paylaştığımız gibi 7.000 mAh. Devasa pil, 25W hızlı şarj desteği ile 2 saatte tamamen doluyor.