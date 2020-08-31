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Pilin telefonu var: Samsung Galaxy M51 resmileşti! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.08.2020 10:24 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy M51, Samsung Almanya tarafından resmen tanıtıldı. Pil kapasitesi en yüksek Samsung telefonu olan Samsung Galaxy M51, pilinin dışında orta seviye bir akıllı telefon olarak öne çıkıyor. Peki Samsung Galaxy M51 özellikleri neler? Samsung Galaxy M51 fiyatı ne kadar?

Pilin telefonu var: Samsung Galaxy M51 resmileşti! İşte özellikleri, fiyatı

Samsung Galaxy M51, bir süredir sızıntılarda karşımıza çıkıyordu. Sızıntılarda telefonun devasa bir pile sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Buna göre Galaxy M51 7.000 mAh değerinde bir pil ile gelecekti. En uzun pil kullanım sürelerinden birini vereceği düşünülen telefon sonunda Samsung tarafından sessiz sedasız tanıtıldı. Sessiz sedasız diyoruz çünkü Samsung Almanya, resmi internet sitesi üzerinden telefonu ön siparişe sunarak resmileştirdi.

İŞTE SAMSUNG GALAXY M51'İN ÖZELLİKLERİ

Galaxy M51'in özellikleri arasında 6,7 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran bulunuyor. Bu ekran Samsung Galaxy S20 serisinde olduğu gibi orta üst bölümünde nokta çentik ile geliyor. Çentiğin içinde ise telefonun 32 MP çözünürlüğündeki kamerası var. Telefon gücünü ise Snapdragon 730 veya Snapdragon 730G işlemcisinden alıyor. Bu konuda Samsung tarafından paylaşılmış kesin bir bilgi yok. Bu işlemci serisine ise 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefonun pili de daha önce paylaştığımız gibi 7.000 mAh. Devasa pil, 25W hızlı şarj desteği ile 2 saatte tamamen doluyor.

Samsung Galaxy M51

Geçelim Samsung Galaxy M51'in kameralarına. Galaxy M51, arka tarafında dörtlü bir kameraya ev sahipliği yapıyor. Bu kameralar, 64 megapiksel ana kamera + 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera + 5 megapiksel portre kamera + 5 megapiksel makro kamera olarak görev yapıyor.

Samsung Galaxy M51 özellikleri

SAMSUNG GALAXY M51'İN FİYATI BELLİ OLDU

One UI 2.x ile değil One UI Core ile kutusundan çıkan Galaxy M51, Samsung Almanya'nın mağazasında 360 eurodan ön siparişe açılmış durumda. Devasa pile sahip Samsung Galaxy M51'in Türkiye topraklarında da satışa sunulması bekleniyor.

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