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Pilot adayı Merve Altun son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 14:07 | Son Güncelleme

Aydın'da, eğitim uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitiren pilot adayı Merve Altun'un cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde toprağa verildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Aydın'da eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilot adayı Merve Altun'un cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde defnedildi.

Konya'nın Akşehir ilçesindeki devlet hastanesi morgundan alınan Merve Altun'un naaşı, Sultandağı'na bağlı Yakasenek köyündeki babaevine getirildi.

Baba Sefer Altun, kızının tabutunu görünce, "Sen benim aşkımdın, bir tanemdin. Güzel kızım senin düğününü yapacaktık." diye gözyaşı döktü.

Baba Altun'u pilot oğlu Bülent Altun teselli etmeye çalıştı.

- "Ben sizleri onun düğününe davet edecektim"

Altun'un cenazesi daha sonra köy meydanına getirildi. Burada tabut üzerine Bülent Altun, pilot şapkası ve brövelerini koydu.

Tabutun yanına gelen baba Sefer Altun, "Üç, dört gündür ben senin sesini duyamıyorum. Mervem'in güzel arkadaşları hoş geldiniz. Ben sizleri onun düğününe davet edecektim. Bu muydu düğünümüz? Vay benim güzel tatlı kızım, vay iyilik meleğim. Bu da mı gelecekti başımıza?" diye ağladı.

Abla Nilüfer Altun da kardeşinin tabutunu öperek gözyaşı döktü.

Merve Altun'un cenazesi, meydanda kılınan cenaze namazının ardından okul arkadaşları tarafından omuzlara alınarak mezarlığa götürüldü. Altun'un cenazesi, köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törene, Merve Altun'un ailesi yakınlarının yanı sıra Aydın Uçuş Okulu öğretmen ve öğrencileri, Sultandağı Kaymakam Vekili Önder Koç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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