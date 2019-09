Pilot adayları uçmayı Samsun’da öğreniyor

Bünyesinde uçak pisti, bakım onarım merkezi, hangarı ve uçuş okulu bulunan Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisinde yılda ortalama 20 pilot yetişiyor.

Samsun Üniversitesi, 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında Samsun’da kuruldu. Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde bulunan Ballıca Kampüsü’nde yer alan Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisinde hangar, uçuş pisti, kule, tek ve çift motorlu uçaklar, bakım ve onarım merkezi yer alıyor. Akademide yer alan tecrübeli ve başarılı pilotlar, öğrencilere PPL (Hususi Pilot Lisansı), NR (gece yetkisi), CPL (Ticari Pilot Lisansı), IR (aletle uçuş), ME (çok motor) ve FI (uçuş öğretmenliği) gibi eğitimler veriyor. Öğrenciler, akademide aldıkları teorik ve simülatör derslerinin ardından uçakta eğitimlerine devam ediyor. Alınan eğitimlerin ardından sınavlarda başarılı olan öğrenciler pilot olmaya hak kazanıyor.

“Pilot olmak isteyenler için gerekli her şey burada mevcut”

Bu yıl 20’ye yakın öğrencinin Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisinden mezun olacağını ifade eden Baş Uçuş Öğretmeni Aydın Alev Gökmen, “Samsun Üniversitesinde sıfırdan hava yollarına geçinceye kadar olan bütün eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimler normal şartlarda 1,5 yıl sürüyor. Kendimize ait hangarlarımız, pistimiz ve uçaklarımız var. Şu anda 35 civarında öğrencimiz var. 2019 yılında 20 civarında öğrenci buradan mezun olacak. Mezun olanların geneli hava yollarında iş buldu. Burada her öğrenciye bir eğitmen pilot veriyoruz. Samsun, havacılık için pek bağdaştırılmıyordu. Türkiye’de Karadeniz’in, Samsun’un havacılığa uygun olmadığı, sadece İstanbul, Ankara gibi yerler düşünülüyordu. Ama öyle değil. Karadeniz’in hem iklimi hem coğrafi yapısı uçuşa çok uygun. Ayrıca etrafımızda birçok yakın meydan var. Sinop, Ordu, Trabzon, Tokat, Amasya ve Kastamonu meydanları bize çok yakın. Yani var olan ön yargı aslında doğru değil. Benim tavsiyem, havacılığı isteyen arkadaşların Samsun’a gelmeleri, bizlerle görüşmeleri, çalışma ortamlarını görmeleri ve dışarıdan edinilen yanlış bilgilere itibar etmemeleridir. Çok iyi bir ekip ile burada uçuş eğitimleri veriyoruz. 8 tane uçağımız ve simülatörümüz mevcut. Pilot olmak isteyenler için gerekli her şey burada mevcut” dedi.