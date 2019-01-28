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Pilot alkollü çıktı: Sefer iptal!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.01.2019 10:51 | Son Güncelleme

Sefer öncesi alkollü olduğu belirlenen pilot hakkında yasal işlem başlatıldı. Amsterdam-New York seferi iptal edildi.

Pilot alkollü çıktı: Sefer iptal!

Delta Havayolları’nın Amsterdam-New York seferini öncesi pilotun alkollü olduğu tespit edildi. Yapılan kontroller sonrası şirket, uçuşu iptal edilmek zorunda kaldı.

Amsterdam’da yolcu alımı öncesinde yapılan rutin kontroller sırasında Delta mürettebatındaki bir pilotun limitlerin üzerinde alkol aldığı tespit edildi. 51 yaşında olduğu belirtilen pilotun haricinde 10 mürettebatın testlerde ise herhangi bir soruna rastlanmadığı bildirildi. Yaşanan olay nedeniyle pilot hakkında yasal işlem başlatıldığı ve 3 bin 400 Euro para cezası kesildiği açıklandı. Konuyla alakalı bir açıklama yapan Delta, DL47 sefer sayılı Amsterdam-New York uçuşunun iptal edildiğini ancak bu iptalin pilotun alkollü olmasından değil mekanik bir arıza nedeniyle yaşandığını duyurdu.

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pilot alkol sefer amsterdam New York

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