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Pilot Beril Gebeş’in cenazesi 18 aydır bulunamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 10:17 | Son Güncelleme

İran'da 2018 yılında meydana gelen iş jeti kazasının üzerinden 18 ay geçmesine rağmen uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş'in cenazesi hala bulunamadı.

Pilot Beril Gebeş’in cenazesi 18 aydır bulunamadı

Gökhan Artan / İstanbul, (DHA) - İran'da 2018 yılında meydana gelen iş jeti kazasının üzerinden 18 ay geçmesine rağmen uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş'in cenazesi hala bulunamadı.

Kaptan pilot Beril Gebeş ve ikinci pilot Melike Kuvvet’in idaresindeki Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelişte 11 Mart 2018 tarihinde İran'da düşmüş, kazada Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti. Kaza sonrası Beril Gebeş dışında, Mina Başaran, Sinem Akay, Burcu Gündoğar Urfalı, Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Aslı İzmirli, Ayşe And, Melike Kuvvet ve Eda Uslu'nun cenazeleri ailelerine teslim edilip, son yolculuklarına uğurlanmıştı.Kazanın üzerinden 18 ay geçmesine rağmen kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesi hala bulunamadı.

NİHAİ RAPOR HALA AÇIKLANMADI

İran Sivil Havacılık Kurumu kazayla ilgili hazırladığı ön raporu daha önce açıklarken kazanın üzerinden 18 ay geçmesine rağmen nihai rapordan da hala haber yok. Açıklanan ön rapor eldeki mevcut verilere göre hazırlanırken, ortaya çıkacak yeni veriler ile bulgulara ilave veya değişiklik yapılarak nihai rapor açıklanacak. Kazanın ön raporuna göre iki pilot, hız göstergeleri bilgilerini farklı görüyor. Bu sırada oto pilottan çıkılıyor. Stall yani havada tutunamayan uçak büyük bir hızla irtifa kaybederek facia meydana geliyor. Uçakta gösterge arızası (göstergenin, uçağın gerçek süratini göstermeyip hatalı sürat bilgisi vermesi) meydana geldiği, bu arızanın kaynağı ise henüz belirlenemediğine de ön raporda yer verilmişti. Ön rapordaki kokpit kayıtlarında, yolcuların uçaktaki endişesinin pilotlar tarafından giderilmeye çalışılmasından, pilotların arızadan dolayı kaygılarına kadar tüm ayrıntılara yer verilmişti. (Fotoğraflı)

Pilot Beril Gebeş’in cenazesi 18 aydır bulunamadıPilot Beril Gebeş’in cenazesi 18 aydır bulunamadıPilot Beril Gebeş’in cenazesi 18 aydır bulunamadı

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