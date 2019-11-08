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Pilot bölge Koçarlı'da, 650 ton yağmur suyu hasadı yapılması hedefleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 17:49 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Koçarlı ilçesindeki Haydarlı Mahallesi'nde, yağmur suyu hasadı projesi hayata geçirildi.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Koçarlı ilçesindeki Haydarlı Mahallesi'nde, yağmur suyu hasadı projesi hayata geçirildi. Pilot bölge seçilen mahallede proje sonunda, 650 ton yağmur suyu hasadı yapılması hedefleniyor. Projeyle bugüne kadar ise 134 ton, yani yaklaşık 7 bin damacanaya eş değer ya da dört kişilik bir ailenin yaklaşık 6 aylık su ihtiyacını karşılayacak miktarda yağmur suyu hasadı yapıldı.

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve özel bir bankanın iş birliğiyle, kuraklıkla mücadelede yağmur suyunun verimli kullanılması amacıyla, 'Yağmur Suyu Hasadı' projesi, geçen mayıs ayında hayata geçirildi. Pilot bölge seçilen Haydarlı Mahallesi'ndeki ilkokul ve evlerin çatılarına kurulan sistemle, yağmur suları borularla bidonlara depolanmaya başladı. Depolanan sular, yine hortumlarla yağmurun yağmadığı dönemlerde damlama sulama sistemi ile bahçe sulamasında kullanılacak. Ayrıca birçok bahçeye gölet benzeri tümsek yaparak, üzeri odun talaşıyla kapatıldı. Böylelikle, sel baskını durumlarında suyun emilerek selin önüne geçilmesi de hedeflendi. Projeyle bugüne kadar ise, 134 ton, yani yaklaşık 7 bin damacanaya eş değer ya da dört kişilik bir ailenin yaklaşık 6 aylık su ihtiyacını karşılayacak miktarda yağmur suyu hasadı yapılmış oldu. Bu sistemle 1 yılda 650 ton yağmur suyu hasadı hedeflendiği belirtildi. 7'den 70'e halkın proje kapsamında bilgilendirilmeye başlandığı ifade edildi.

'SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ YİNE DOĞADA'

Doğa Hayatı Koruma Vakfı Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, "İklim değişikliği kapımızda ya aşırı yağışlar ya da aşırı kuraklıklar oluyor. Bu durumun giderek artması bekleniyor. Büyük Menderes Nehri Havzası hassas bölgelerden. Sorunlarımızın çözümü yine doğada. Kadim bilgilerimizi tekrar hatırlamamız ve geçmişe dönük onları günümüze taşımamız gerekiyor. Bunlardan biri yağmur suyu hasadı. Bunun çeşitli yöntemleri var" dedi. Doğal Hayatı Koruma Gıda Programı Müdürü Arzu Balko da "Biz bu köyde çatı tipi yağmur suyu hasadı yaptık. Bununla su depolayıp, hayvanlarına içirebiliyorlar. Bunu yapan köylülerimiz var. Bostanını çatıdan toplanan biriken sularla sulayanlar var. Bu sistemi bağ ve bahçelere de yaptık. Zeytinlik alanlarda da zeytinlerin daha fazla suyla buluşmasını sağlayan uygulamalar var. Düz arazide de suyun basmasını azaltan yağmur bahçesi uygulamalar var. Bu uygulamaları küçük küçük tekrarlayabilirler. Sadece burada değil, Türkiye'nin her yerinde tekrarlanabilir" diye konuştu.

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