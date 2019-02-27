ERSİN TURAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi"nde pilot bölge seçilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, atıklar, koordinatla belirlenen noktalardaki geri dönüşüm kutularında toplanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kenti ziyaretinde, Safranbolu'yu "Sıfır Atık Projesi"nde pilot bölge olarak açıklamasının ardından, Kaymakamlık ve Belediye koordinasyonunda eğitimler başlatıldı. Proje kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından uzman ekiplerin çalışma yaptığı kentte, birçok kurumdaki personel eğitime tabi tutulurken, atıklar bundan böyle koordinatla belirlenen yerlerdeki geri dönüşüm kutularına atılacak. Vatandaşlar, internet üzerinden "Sıfır Atık Projesi" sitesine girerek mahallelere konulacak geri dönüşüm kutularına ulaşabilecek. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin sadece çevreyi değil, ekonomiyi de içeren büyük bir proje olduğunu söyledi.

Günlük hayatta tüketilen ürün atıklarının geri dönüştürülerek hem çevre kirliliğinin engellenmesi hem de ekonomik kayıpların azaltılmasının amaçlandığını dile getiren Ürkmezer, "Özellikle plastik atıklar, yüzlerce yıl doğadan temizlenemiyor. Organik atıklar toprakla karışsa bile plastik, cam, kağıt gibi ürünler kolay kolay yok olmuyor. Projeyle birlikte türüne göre ayrıştırma sağlanacak, organik atıklar organiklerle, camlar camlarla, kağıtlar kağıtlarla, plastikler plastiklerle ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılacak. Geri dönüşümle israf önlenecek." diye konuştu. Sadece kağıt ve plastik atıkların değil, günlük tüketilen ekmek ve yemeklerin de ekonomi için kayıp oluşturduğuna işaret eden Ürkmezer, şunları kaydetti: "Amaç, bu çöpleri evden çıkmadan ayrıştırarak bulundukları mahalledeki ayrıştırma kutularına atılmasını sağlamak ve günü geldiğinde ilgili birimler tarafından toplanıp, geri dönüşüm ise geri dönüşüme, kompost ise kompost yapılmasına katkı sağlamak. Burada en önemli şey, vatandaşın bilinçlenmesini sağlamak. Türkiye'de 'UNESCO' denilince nasıl Safranbolu akla geliyorsa, bundan sonra inşallah 'sıfır atık' denilince de Safranbolu akla gelecek."

- "Koordinatlar belirlendi" Projenin birçok Bakanlıkta ve kurumda hayata geçirildiğini, kentte ilk defa Safranbolu'da uygulanması için çalışmaların başladığını aktaran Ürkmezer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin, hangi adımların atılması gerektiğini anlattığını belirtti. Ürkmezer, ilk olarak transfer merkezini belirlediklerini dile getirerek, şöyle devam etti: "İki farklı nokta belirledik. Zemin etütleri, tahsisleriyle ilgileniyoruz. Toplanan bütün atıklar, orada düzenlenecek. Bununla beraber mobil atık merkezleri var, farklı noktalarda 13 ile 20 arasında. Bunların da noktasal ve koordinatsal yerlerini belirledik. Mahalle veya evlerde olacak atıkları vatandaşlarımız mobil atık merkezlerine getirecek. Mobil atık merkezinden transfer merkezine gitmesini sağlayacağız. Safranbolu'nun bütün mahallelerinde hangi noktalara ne tip geri dönüşüm kutusu olacağını belirlediğimiz gibi, nereye ne koyacağımızı koordinatsal anlamda belirledik. Artık koordinat usulü bakacağız. Bir vatandaş 'sıfır atık'ın internet sitesine girdiğinde mahallesinde nerede çöp kovası var, nerede mobil transfer merkezi ve nihai transfer merkezi, bunların hepsine internet vasıtasıyla çok rahat şekilde ulaşacak. Bunları da koordinatları kesinleştikten sonra sisteme yükleyeceğiz."