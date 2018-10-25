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Pilot çiftten nikahlarını taçlandıran davranış (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 19:10 | Son Güncelleme

BİR havayolu şirketinde pilot olarak görev yapan Mert ve Sinegül Başar çifti, nikahlarını ilginç bir sosyal sorumluluk projesiyle taçlandırdı.

Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA) BİR havayolu şirketinde pilot olarak görev yapan Mert ve Sinegül Başar çifti, nikahlarını ilginç bir sosyal sorumluluk projesiyle taçlandırdı. Nikaha katılamayacak akraba ve dostlarından düğün hediyesi yerine Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD)'ne bağış yapmasını isteyen Başar çifti, bu sayede toplanan parayla ihtiyaç sahibi engellilerin yüzünü güldürdü. Bağışlarla alınan 3 akülü sandalye ile bir adet manuel sandalyeyi sahiplerine teslim eden çift, nikahlarının ardından bir kez daha büyük mutluluk yaşadı. Pilotaj eğitimi sırasında tanışan ve 29 Temmuz'da evlenen Mert ve Sinegül Başar çifti, nikaha gelemeyecekler için 'nikahim.com' sitesini kurdu. Başar çifti, bu siteden yayınladıkları mesajla dünyanın dört bir yanındaki akraba ve dostlarından düğün hediyesi yerine Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne bağış yapmalarını istedi. Bu sayede bağışlarla 13 bin lira toplandı; 3 adet akülü ve 1 adet manuel sandalye alındı. Sosyal sorumluluk bilinciyle davranan Mert ve Sinegül Başar çifti bugün, TOFD'un Ataköy'deki merkezinde düzenlenen törenle ihtiyaç sahibi engellilere sandalyeleri teslim ederek, onların sevinçlerine ortak oldu. Engelliler Pınar Muslu, Yunus Emre Kiraz ve Gül Şaşmaz'a akülü sandalyeleri teslim edildi. BAŞAR ÇİFTİNİN MUTLULUĞU Törende konuşan çiçeği burnunda gelin ve damat, nikahlarıyla ihtiyaç sahiplerine akülü sandalye ulaştırılmasına yardımcı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Hedeflerinin 8 akülü sandalye almak olduğunu ancak gelen bağışlarla 3'te kaldıklarını belirten Sinegül Başar, "Küçük, büyük yardım demeden herkes elinden geleni yapmalı. Hedefimizi yapamadık ancak 3 kişinin de sevincine ortak olmanın mutluluğuna ortak olduk" diye konuştu. "İNSANLARIN EVLİLİĞE BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN ADIM ATTIK" Başar, "İnsanların evliliğe bakış açısını değiştirmek için bir adım attık. Evlenenlerin, eğer eşyalarını almak için, evlerini ayarlamak için ekstra desteğe ihtiyaçları yoksa mutluluklarının payını vermeleri gerekir diye düşünüyoruz. Bizim bakış açımız bu şekildeydi. 'Biz mutluyuz, başka insanları da mutlu edelim' dedik. Bu bakımdan bu projeyi ortaya koyduk. Engelli arkadaşlarımızı akülü sandalyeleriyle görmek bizi çok duygulandırdı. Bu projemizle çevremizdekilerden olumlu tepkiler aldık. Evlenecek bazı arkadaşlarımız da bu proje hakkında bizden bilgi istediler. Bu bile bizim için büyük bir adım. Bizden sonra başkalarının da bunu yapabilecekleri bizi ayrıca mutlu ediyor" dedi. Mert Başar ise evlenmeye karar verdiklerinde eşiyle birlikte böyle bir projeyi hayata geçirmek istediklerin dile getirerek şunları söyledi: Tanımadığımız insanların yaşamına dokunmak istedik. TOFD'a başvurduk. Burada engelli arkadaşlarımızın bir şeyler yapmaya gayret ettiklerine şahit olduk. Bu yardımı yapmamız işimizi daha da kolaylaştı. Çok mutluyuz. Keşke daha çok yardım yapabilseydik. Ancak az bile olsa onlar için büyük katkısı olabiliyor bu yardımların. TOFD GENEL BAŞKANI BAŞ'TAN PİLOT ÇİFTE TEŞEKKÜR TOFD Genel Başkanı Mustafa Baş, duyarlı pilot çifte yarattıkları farkındalık ve engellilerin yaşam kalitesini artırmasına yönelik çabaları için teşekkür sertifikası takdim etti. Sıra dışı bir bağış kampanyasına şahit olduklarını aktaran Baş, "Pilot çiftimiz nikah günü tüm tanıdıklarına engelliler için akülü sandalye alınması için bağış çağrısı yaptılar. Onların çağrısına karşılık veren duyarlı insanlar sayesinde 3 adet akülü sandalye alındı. Bu sayede ihtiyacı olan kişiler özgürce sosyal yaşama katılacaklar. Bu çok farklı ve anlamlı davranış için onlara teşekkür eder ömür boyu mutluluklar dilerim" ifadelerini kullandı. On binlerce engellinin akülü sandalyeye ihtiyacı olduğunun da altını çizen Genel Başkan Baş, bu tür projelerle daha fazla bağış yapılması çağrısında bulundu. Yeni akülü sandalyelerine kavuşan engelliler ise genç çifte anlamlı davranışları için teşekkür etti.

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