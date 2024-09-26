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  4. Pilot ile kule arasında ilginç diyalog! "Şımarık tavırlar bunlar"

Pilot ile kule arasında ilginç diyalog! "Şımarık tavırlar bunlar"

26.09.2024 11:04
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Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
26.09.2024 11:04
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İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kalkış yapmak için sıra bekleyen bir pilot ile kule arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu. Başka uçağın taksiye geç başladığını dile getiren pilot, "Yani bir şey demiyorum ama şımarık tavırlar bunlar" diyerek tepkisini dile getirdi.

Sosyal medyada havacılığa ilişkin haberler yapan bir hesap, pilot ile kule arasında geçen ilginç konuşmayı paylaştı. Konuşmada kalkış yapacak pilotun beklediği sıra yüzünden tepki gösterdiği dikkatlerden kaçmadı. Gökhan Artan'ın paylaştığı bilgilere göre gerçekleşen ilginç diyalog şu şekilde:

"İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan kalkış yapacak bir uçağın pilotu, yine kalkış yapacak başka bir uçağın pilotunun taksiye geç başladığını kuleye bildirip tepkisini dile getirdi."

"ŞIMARIK TAVIRLAR BUNLAR"

Pilot: Taksiye geç başladılar, yani birşey demiyorum ama şımarık tavırlar bunlar…

Kule: Anladım efendim, yani ben de böyle olacağını bilsem sizi öne alırdım.

Pilot: Duracak gibi taksi yapıyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
Pilot Atatürk Havalimanı
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