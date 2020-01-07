HABER
  4. Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın pilotu ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın pilotu ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 11:43 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıkan yolcu uçağının pilotu ile kule arasındaki konuşmalar ortaya çıktı. Pist dışına çıktığı sırada kule ile görüşen pilotun sakinliğini koruması konuşmalarda dikkat çekti. Pilot “İnişte pistten toprağa çıktık, şu an iyi gözüküyoruz” anonsunu yapması ses kayıtlarına da yansıdı.

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın pilotu ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Sharjah-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na saat 09:08’de inişte pist dışına çıktı. Pist dışına çıkan uçağın pilotu ile kule arasındaki o anlar an be an konuşmalara da yansıdı. Özellikle ses kayıtlarına pilot ile kule görevlisi arasındaki diyalog da iki tarafın da sakinliğini koruyarak olaya müdahale etmeleri dikkat çekti.

Pilotun pist dışına çıkar çıkmaz hava trafik kontrol merkezine anında durumu bildirirken, kontrolör de havada ve yerdeki uçakların iniş ve kalkışını koordine etmek için uğraş verdiği kayıtlarda duyuldu.

APRONDA ALRM VERİLDİ

DHA’nın edindiği ses kaydına göre uçak pist dışına çıkar çıkmaz pilot, kule’ye “İnişte pistten toprağa çıktık” anonsun yapması üzerine apronda alarm verildi.

Kule görevlisi pist dışına çıkan uçakla ilgili havadaki uçakları da tur atmaları konusunda ve inişteki uçaklara da pas geçmeleri gerektiği de bilgisini paylaşması da diyaloglara yansıdı.

PİLOT İLE KULE ARASINDAKİ KONUŞMALAR ŞÖYLE:

Pilot: inişte pistten toprağa çıktık...

Kule: Bilgilendirdim geliyorlar...

Kule: İtfaiye geliyor mu, sağlık gönderiyoruz. Bir talebiniz var mı ek olarak?

Pilot: Negatif efendim, şu an iyi gözüküyoruz...

Kule: Anladım efendim bütün ilgi sizin üzerinizde şu anda bir şey olduğunda haber verin dinlemediyiz. İtfaiye çıkıyor...

Pilot: Teşekkürler...

Kule’den diğer pilotlara: Hızlı taksiye başlayın...

Kule: Pas geçin

Kule: Muhtemelen park yerine geri döneceksiniz bir trafik pistten çıktı, yeni park yeri için arayacağım...

Havadaki bir uçağın pilotu: Pistin kapalılığı ne kadar sürecek?

Kule: Efendim bir uçağımız pistten çıktı, şimdi ona müdahale ediyoruz. Görünen biraz var gibi. Minimum yarım saat ön görüyorum ama haber vereceğiz yaklaşma tarafından...

Kule: Kalkışta bekleyenler müdahale bir netliğe kavuşsun bilgi vereceğim...

Yerdeki başka bir uçağın pilotu: Park yerine geri dönüyoruz

Kule: Kalkışta bekleyen tüm uçakların dikkatine kalkış iniş mümkün olmayacak...

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
Fırtınada uçan çatı, 10 araca zarar verdiFırtınada uçan çatı, 10 araca zarar verdi
Konya'da 'ByLock' operasyonu: 5 gözaltıKonya'da 'ByLock' operasyonu: 5 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen Havalimanı pilot kule ses kaydı

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin'in adrenalin dolu tatili!

Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin'in adrenalin dolu tatili!

Patates ve kuru soğanla ilgili flaş karar

Patates ve kuru soğanla ilgili flaş karar

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

İsrail'i İran korkusu sardı! Çok çarpıcı açıklama!

İsrail'i İran korkusu sardı! Çok çarpıcı açıklama!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karşıya geçmek isteyen köpek otomobilin altında kaldı!

Karşıya geçmek isteyen köpeği böyle ezdi! Kasıtlı mı yaptı?

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın tahliye anı kamerada

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın tahliye anı kamerada

İBB duyurdu! İşte İstanbul'daki fırtınanın bilançosu

108 çatı uçtu, 128 ağaç devrildi, 3 duvar çöktü!

YÖK yerli otomobil için doktoralı mühendis yetiştirecek! Aylık 4 bin 500 liralık burs

YÖK yerli otomobil için doktoralı mühendis yetiştirecek!

2020 Hac Kurası ne zaman çekilecek, hac kurası sonuçları ne zaman belli olacak? 2020 hac kurası kesin kayıt işlemleri ne zaman başlıyor ve nasıl yapılıyor? Tüm detaylar...

2020 Hac kurası ne zaman çekilecek?

İstanbul'da uçak yoğunluğu

İstanbul'da uçak yoğunluğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.