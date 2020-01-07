Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın pilotu ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Sharjah-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na saat 09:08’de inişte pist dışına çıktı. Pist dışına çıkan uçağın pilotu ile kule arasındaki o anlar an be an konuşmalara da yansıdı. Özellikle ses kayıtlarına pilot ile kule görevlisi arasındaki diyalog da iki tarafın da sakinliğini koruyarak olaya müdahale etmeleri dikkat çekti.

Pilotun pist dışına çıkar çıkmaz hava trafik kontrol merkezine anında durumu bildirirken, kontrolör de havada ve yerdeki uçakların iniş ve kalkışını koordine etmek için uğraş verdiği kayıtlarda duyuldu.

APRONDA ALRM VERİLDİ

DHA’nın edindiği ses kaydına göre uçak pist dışına çıkar çıkmaz pilot, kule’ye “İnişte pistten toprağa çıktık” anonsun yapması üzerine apronda alarm verildi.

Kule görevlisi pist dışına çıkan uçakla ilgili havadaki uçakları da tur atmaları konusunda ve inişteki uçaklara da pas geçmeleri gerektiği de bilgisini paylaşması da diyaloglara yansıdı.

PİLOT İLE KULE ARASINDAKİ KONUŞMALAR ŞÖYLE:

Pilot: inişte pistten toprağa çıktık...

Kule: Bilgilendirdim geliyorlar...