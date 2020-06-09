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Pilot lisans sınavları 29 Haziran'da başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 10:20 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havacılık sektöründe yeni normalleşme dönemi ile birlikte koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen pilot lisans sınavlarının 29 Haziran itibariyle yeniden başlatılacağını açıkladı.

Pilot lisans sınavları 29 Haziran'da başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak koronavirüsün dünyada ortaya çıktığı ilk günden bu yana, Sağlık Bakanlığı ile tam bir koordinasyon içerisinde önemli tedbirler alarak süreci iyi bir şekilde yürüttüklerini söyledi. Özellikle salgının dünyada yayılmaya başladığı ilk günlerde öngörülü davranan ülkemizin uluslararası havayolu, denizyolu ve demiryollarında birçok ülkeye gerçekleştirdikleri seferlerin durdurulduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, küresel salgına karşı en başından itibaren verilen mücadelenin 83 milyonun birlik ve beraberliği ile sürdürüldüğüne dikkati çekti. Bakan Karaismailoğlu, “Bugüne kadar birçok zorlu sınavdan başarı ile çıkan ülkemiz şüphesiz ki bu sınavı da başarı ile tamamlayacak” dedi.

Türk milletinin küresel dayanışma ile gücüne güç kattığını kaydeden Karaismailoğlu, bu dayanışmada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak üzerlerine düşen her görevi yerine getirdiklerini ve getirmeye de devam edeceklerini vurguladı. Bakan Karaismailoğlu, “Coğrafi konumu itibari ile dünyada stratejik bir öneme sahip olan Türkiye’nin havacılık sektöründe yakaladığı ivmenin devam ettirilmesi için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Ülkemiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde havacılık sektörüne damga vuracak önemli eserlerin mimarı olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

29 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Bakan Karaismailoğlu, yeni normalleşme ile birlikte ülkemizde tüm ulaşım modlarında sağlık ve güvenliğin ön planda tutularak, seyahat süreçlerinin de başlatıldığını ve vatandaşa hizmet için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Havacılık sektöründe de iç hat uçuşların 1 Haziran 2020 tarihinde İstanbul’dan Ankara’ya yapılan seferle başladığını hatırlatan Karaismailoğlu, sektörde durdurulan sınav süreçlerinin de normalleşme süreci ile birlikte yeniden başlatıldığını belirtti.
Nisan ve Mayıs aylarında iptal edilen, ilk defa uçak ve helikopter kullanacak pilotların girmesi gereken teorik ve bilgi sınavlarına ilişkin bilgiler veren Bakan Karaismailoğlu, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş olan uçuş eğitim organizasyonlarında gerekli teorik bilgi ve uçuş eğitimini başarıyla tamamlamasına karşın koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen pilot lisans sınavlarını 29 Haziran itibariyle yeniden başlatıyoruz. 29 Haziran’dan 30 Eylül’e kadar üç PPL, üç ATPL ve iki Balon Lisans sınav yapılacak. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile koordineli olarak hazırlanacak olan genelge kapsamında pilot adaylarımızın sağlığı için tüm tedbirler alınarak, sınavlarımızı sosyal mesafe ve izolasyona bağlı olarak yapacağız. Şimdiden tüm adaylara başarılar diliyorum” dedi.

Kaynak: İHA

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