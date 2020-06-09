Pilot lisans sınavları 29 Haziran'da başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak koronavirüsün dünyada ortaya çıktığı ilk günden bu yana, Sağlık Bakanlığı ile tam bir koordinasyon içerisinde önemli tedbirler alarak süreci iyi bir şekilde yürüttüklerini söyledi. Özellikle salgının dünyada yayılmaya başladığı ilk günlerde öngörülü davranan ülkemizin uluslararası havayolu, denizyolu ve demiryollarında birçok ülkeye gerçekleştirdikleri seferlerin durdurulduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, küresel salgına karşı en başından itibaren verilen mücadelenin 83 milyonun birlik ve beraberliği ile sürdürüldüğüne dikkati çekti. Bakan Karaismailoğlu, “Bugüne kadar birçok zorlu sınavdan başarı ile çıkan ülkemiz şüphesiz ki bu sınavı da başarı ile tamamlayacak” dedi.

Türk milletinin küresel dayanışma ile gücüne güç kattığını kaydeden Karaismailoğlu, bu dayanışmada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak üzerlerine düşen her görevi yerine getirdiklerini ve getirmeye de devam edeceklerini vurguladı. Bakan Karaismailoğlu, “Coğrafi konumu itibari ile dünyada stratejik bir öneme sahip olan Türkiye’nin havacılık sektöründe yakaladığı ivmenin devam ettirilmesi için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Ülkemiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde havacılık sektörüne damga vuracak önemli eserlerin mimarı olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.