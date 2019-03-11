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Pilot Melike Kuvvet mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 16:45 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl İran’da düşen Başaran Holdin’ge ait özel uçakta hayatını kaybeden pilot Melike Kuvvet, vefatının birinci yılında Konya’da yakınları ve öğrencilerinin katıldığı programla anıldı.Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından kumpas kurularak Türk Hava Kuvvetlerinden atılmasıyla özel sektörde çalışmaya başlayan ve geçtiğimiz yıl Mart ayında İran’da düşen Challenger 604 tipi özel uçağın ikinci pilotu Melike Kuvvet, vefatının 1.

Geçtiğimiz yıl İran’da düşen Başaran Holdin’ge ait özel uçakta hayatını kaybeden pilot Melike Kuvvet, vefatının birinci yılında Konya’da yakınları ve öğrencilerinin katıldığı programla anıldı.
Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından kumpas kurularak Türk Hava Kuvvetlerinden atılmasıyla özel sektörde çalışmaya başlayan ve geçtiğimiz yıl Mart ayında İran’da düşen Challenger 604 tipi özel uçağın ikinci pilotu Melike Kuvvet, vefatının 1. yılında Konya’da Üçler Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Yakınları, komşuları ve öğrencileri, Kuvvet’in kabrini ziyaret ederek dua okudu, mezarına su döktü. Melike Kuvvet için Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.

"Tek kardeşimdi, toprağa verdim"
Hayatını kaybeden pilot Melike Kuvvet’in ablası İlknur Çelik, kardeşinin çok farklı bir insan olduğunu belirtti. Çelik, “Benim kardeşim olduğu için değil ama zekasıyla, hayata bakış açısıyla, hayata karşı duruşuyla çok farklı bir insandı, keşke herkes onu tanıyabilseydi. Belki tanısalardı bu şekilde arkasından bazı şeyler söylenmeyecekti. Benim içim çok rahat biz onunla her zaman gurur duyduk, hala da gurur duyuyoruz. Herkese örnek oldu, yaşadıktan sonra da hala örnek oldu. Tek kardeşimdi, toprağa verdim. Diyebileceğim hiçbir şey yok" şeklinde konuştu.
Melike Kuvvet’i komşuluktan tanıdığını belirten Abdullah Gencer ise Kuvvet’in güzel ve dertli bir insan olduğunu söyledi. Gencer, "O dertlerinin sebeplerini bu 15 Temmuz hadiselerini gördükten sonra daha yakın anlayabildiğimi düşünüyorum. Memlekete, millete katkıda bulunmak için bilgilerini seferber etmiş. O da tabii iftihar edilecek bir hadisedir” ifadelerini kullandı.
Öğrencileri de Kuvvet’i anlatabilmek için yeterli kelime ve kendilerinde yeterli güç bulamadıklarını dile getirerek, onun öğrencisi oldukları için gurur duyduklarını kaydetti.

Pilot Melike Kuvvet mezarı başında anıldı

Pilot Melike Kuvvet mezarı başında anıldı

Pilot Melike Kuvvet mezarı başında anıldı

Pilot Melike Kuvvet mezarı başında anıldı

Pilot Melike Kuvvet mezarı başında anıldı

Pilot Melike Kuvvet mezarı başında anıldı

Pilot Melike Kuvvet mezarı başında anıldı

Pilot Melike Kuvvet mezarı başında anıldı

Pilot Melike Kuvvet mezarı başında anıldı

Pilot Melike Kuvvet mezarı başında anıldı

Pilot Melike Kuvvet mezarı başında anıldı

Pilot Melike Kuvvet mezarı başında anıldı

Pilot Melike Kuvvet mezarı başında anıldı
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