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Pilot 'mesaim bitti' dedi, uçağı acil iniş yaptırdı! Ne yaptılarsa ikna olmadı

20.01.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan'ın ulusal havacılık şirketi Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) uçağında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Havayolunun bir pilotu, mesai saatinin bittiğini öne sürerek uçağı yarı yolda acil iniş yaptırdı. Tüm çabalara rağmen pilot, uçuşu tamamlamayı reddetti. İşte şaşkına çeviren olayın detayları!

Pilot 'mesaim bitti' dedi, uçağı acil iniş yaptırdı! Ne yaptılarsa ikna olmadı

Şaşkına çeviren olay geçtiğimiz pazar günü yaşandı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gidecek olan uçağın kalkış saati, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi. PK 9754 sefer sayılı uçağın pilotu, uçağı kaldırdıktan sonra, Riyad'a 409 kilometre uzaklıktaki Dammam'da havalimanına acil iniş yaptı.

YOLCULAR OLAYI PROTESTO ETTİ

Pilot mesai saatlerinin bitmesi nedeniyle uçuşu devam ettiremeyeceğini söylerken, yolcular başka bir uçağa geçmeyi reddederek olayı protesto etti. Uçağın içerisindeki gerginliğin tırmanması nedeniyle güvenlik personeli çağrıldı.

"PİLOT DİNLENMELİ"

PIA sözcüsü, "Bir pilot, uçuş güvenliği için gerekli olması nedeniyle dinlenmelidir. Tüm yolcular İslamabad Havalimanı'na 23:00'da ulaşacak, kalacakları otellerin düzenlemeleri o vakte kadar yapılmış olacak" açıklaması yaptı.

Kasım ayında PIA, Suudi Arabistan'a seferlerini artıracağını açıklamıştı. PIA sözcüsüne göre Suudi Arabistan'a yalnızca başkent Kabil'den değil, Karaçi, Lahor, Multan ve Peşaver'den de uçuşlar bulunuyor.

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Pakistan
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