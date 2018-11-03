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Pilot, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 16:59 | Son Güncelleme

 İSTANBUL'dan Amasra'ya arkadaşlarıyla geziye çıkan bir havayolu şirketinde pilot Serdar Halil Girgin (53), Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosikletinin kaya parçalarına çarparak takla atması sonucu yaşamını yitirdi.

Pilot, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- İSTANBUL'dan Amasra'ya arkadaşlarıyla geziye çıkan bir havayolu şirketinde pilot Serdar Halil Girgin (53), Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosikletinin kaya parçalarına çarparak takla atması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, Zonguldak-İstanbul Karayolu Soğanlısuyu mevkisinde meydana geldi. 3 motosikletli arkadaşı ile birlikte İstanbul'dan Amasra'ya geziye çıkan Serdar Halil Girgin yönetimindeki 34 UP 1874 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolü yitirmesi sonucu yol kenarındaki kaya parçalarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan motosikletin sürücüsü Girgin, kaskı takılı olmasına rağmen ağır yaralandı. Serdar Halil Girgin, arkadaşlarının haber vermesiyle gelen ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı. Ancak, Girgin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bir havayolu şirketinde pilot olan, 2 çocuk babası Serdar Halil Girgin'in arkadaşları acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Girgin'in ölüm haberini alan ailesi, Ereğli'ye gelmek üzere yola çıktı. Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Pilot, motosiklet kazasında yaşamını yitirdiPilot, motosiklet kazasında yaşamını yitirdiPilot, motosiklet kazasında yaşamını yitirdiPilot, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

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