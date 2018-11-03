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Pilot, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 18:03 | Son Güncelleme

 Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosikletinin yol kenarındaki kaya parçalarına çarparak takla atması sonucu yaşamını yitiren Boeing 777 tipi uçağın kaptan pilotlarından Serdar Halil Girgin, Türk Hava Yolları (THY) tarihinin en uzun kesitisiz uçuşunda görev yaparak tarihe geçmişti.

KAPTAN PİLOT, THY'NİN TARİHİ UÇUŞUNDA BULUNMUŞTU

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosikletinin yol kenarındaki kaya parçalarına çarparak takla atması sonucu yaşamını yitiren Boeing 777 tipi uçağın kaptan pilotlarından Serdar Halil Girgin, Türk Hava Yolları (THY) tarihinin en uzun kesitisiz uçuşunda görev yaparak tarihe geçmişti. Girgin, 7 Eylül 2013 tarihinde o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Rusya'nın St. Petersburg kentinden Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e 16 saat kesintisiz uçuşla götüren uçaktaki 23 kişilik ekipte yer almıştı. Erdoğan ve beraberindekilerin THY'nin Boeing 777-300 ER uçağıyla yaptığı seyahat tam 16 saat sürmüş, bu uçuş, THY'nin bugüne kadar iniş yapmaksızın gerçekleştirdiği en uzun uçuş olarak tarihe geçmişti.

DUYGULARINI RÖPORTAJDA ANLATMIŞTI

O dönem Erdoğan'ı, St. Petersburg'dan 2020 Olimpiyat Oyunları'nı düzenleyecek kentin belirleneceği Buenos Aires'e taşıyan THY'nin uzun menzilli Boeing 777 tipi uçaklarında görev yapan kaptan pilot Serdar Halil Girgin, tarihe geçen uçuşla ilgili şunları söylemişti:

"Gerçekten de çok güzel bir uçuştu. Ortaklığımız için rekor anlamına gelen bu uçuşu duyduğumda açıkçası ben de görev almak istedim. Çünkü daha uzun yıllar böyle bir görev gelmeyebilirdi. Uzunluğu ve görevin niteliği gereği sıra dışı bir uçuş oldu. Sorunsuz geçen yolculuğumuz boyunca, kabin ekibimizden misafirlerimize, oradan da bize varana dek herkeste tatlı bir heyecan vardı. Uçuş esnasında olumsuz bir durumla karşılaşmayınca bir hafta öncesinde yaptığımız planlara riayet ederek seferimizi tamamladık. Başta Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bütün misafirlerimizi varacakları noktaya emniyetli bir şekilde ulaştırmanın mutluluğunu yaşadık. Tek üzüntümüz Olimpiyat Oyunları'nı Türkiye'ye getirememek oldu."x

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İLK HABERLE GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER:
-Olay yeri
-Yaralı motosiklet sürücüsü Serdar Halil Girgin'e sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Yaralı sürücü Serdar Halil Girgin'in ambulansa alınması
-Ambulansın olay yerinden ayrılması

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