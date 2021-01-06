Pilot nasıl olunur? THY veya Hava Kuvvetleri'nde nasıl pilot olunur?

Son yıllarda sivil havacılık dünyasının gelişmesiyle birlikte, rekabet düzeyi de artmış durumda. Buna bağlı olarak hava yolu şirketlerinin de pilot ihtiyacı artmaya devam ediyor. İş tanımının ve kazancının cezbedici seviyede olmasının yanı sıra iş fırsatlarının da fazla olması, pilotluğu gençler için en ilgi çekici meslek haline getiriyor. Bu yazımızda, "Pilot nasıl olunur?" ve "Dışarıdan pilot nasıl olunur?" gibi birçok soruyu tüm yönleriyle ele aldık.
Türkiye'de pilot olmak için birkaç farklı yöntem denenebilir. Devlet kurumlarından, sivil havacılık okullarından veya hava yolları firmalarının bünyesinde olan okullardan mezun olarak pilot olunabilir. Lise mezunlarının da uçuş eğitimi alma hakları bulunur. Ancak hızla gelişen günümüz dünyasında lisans mezunlarının şanslarının pilot olmak için daha fazla olduğu rahatlıkla dile getirilebilir.
Pilot olmak için, pilotaj eğitimi veren lisans programlarına başvurabilir veya 18-24 aylık bir periyotta pilotluk eğitimi veren özel uçuş okullarını tercih edebilirsiniz. Bahsettiğimiz bu eğitimlere başvurup tamamladığınız taktirde Hususi Pilot Lisansı (PPL) almaya da hak kazanırsınız.
"Pilot olmak için hangi üniversiteye gitmek gerekir?" sorusu pilot olmak isteyenlerin en merak ettiği soruların başında geliyor. Ülkemizde pilotaj eğitimi alarak pilot olmak isteyenler için farklı seçenekler mevcut. İşte, Türkiye'de pilotaj eğitimi veren kurumlar...
Eğer yaşınız askeri pilot olmak için yeterliyse; sivil lise veya askeri liseleri bitirdikten sonra Hava Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Deniz Harp Okulunun kendi yaptığı sınavlara girerek şansınızı deneyebilirsiniz. Hava Harp Okulu bu sınavı kazanan kişilere savaş uçağı ve nakliye uçağına pilot yetiştirmek üzere dört yıllık eğitim verir.
Sivil havacılıkta pilot olmak için uygulanacak önemli kriter; üniversitelerin pilotaj bölümlerinden mezun olmak veya geçerliliğe sahip olan uçuş okullarında eğitim alarak pilot lisansına sahip olmak. Pilot lisansına sahip olduktan sonra kişiler sivil havacılık alanında, uçuş okullarında, yük taşımada, çeşitli hava yolu şirketlerinde ve ilaçlamada görev alabilirler.
Pilot olmak isteyen kişilerin tercih edebileceği bir diğer yol ise hava yolu firmalarından eğitim almak. Peki, Türk Hava Yolları'nda pilot nasıl olunur? Havayolu firmalarından pilotaj eğitimi almak mümkün mü?
Türk Hava Yolları'nın ve diğer hava yolu şirketlerinin kendi bünyesinde kurmuş olduğu uçuş okullarında eğitim alıp, mezun olduktan sonra firmanın kendi bünyesinde çalışma imkanı yakalayabilirsiniz. Bu okullarda verilen eğitime başvurmak için gerekli olan şartları kurumlardan öğrenebilirsiniz. Genel olarak aranan özellik ise; üniversite mezunu olmak yetkili pilotaj muayenesinden geçerek birinci sınıf (Class 1) sağlık sertifikasını almak.
Türk Hava Kurumu'nun da dahil olduğu sayılı Özel Sivil Uçuş Okullarına ücreti karşılığında kayıt olarak pilotluk eğitimi alabilirsiniz. Ücret karşılığında alacağınız eğitimin sonucunda pilotluk eğitimini dışarıdan tamamlamış olursunuz.
Pilotluk eğitimi alabileceğiniz bir başka yöntem ise polis kolejlerine gitmek. Komiser olunduğunda emniyetin pilot ihtiyacına göre seçilerek yurt içinde veya yurt dışında pilotaj eğitimi alma şansı yakalayabilirsiniz. Emniyet teşkilatında görevi biten pilotlar, daha sonra sivil havacılıkta görevlerini sürdürebilirler.
Yardımcı pilot olmak isteyen ancak liseden mezun olan kişilerin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından ruhsatlandırılmış bir uçuş okulundan eğitim almaları gerekir. Üniversitelerin lisans bölümünü tamamlamış veya üniversitelerin pilotaj bölümünden mezun olan kişiler de pilot yardımcısı olarak görev yapabilir. Yardımcı pilotluk için aranan en önemli özelliklerden biri de, yeterli İngilizce denkliğine sahip olmak.
Pilot olmak isteyen kişilerin alacağı pilotaj eğitimi için ayırmaları gereken bütçe 400 bin lira civarında. Kişiler, bahsetmiş olduğumuz bu lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra iş bulma sorunu yaşamıyorlar. Yazımızın başında da bahsettiğimiz gibi; pilotluk yüksek kazanç sağlamasından dolayı ilgi çeken meslekler arasında. Çalışmaya yeni başlayan bir pilot ayda 26 bin lira kazanırken, deneyimli bir pilotun maaşı 95 bin liraya kadar çıkıyor.
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