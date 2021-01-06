Pilot nasıl olunur? THY veya Hava Kuvvetleri'nde nasıl pilot olunur?

Son yıllarda sivil havacılık dünyasının gelişmesiyle birlikte, rekabet düzeyi de artmış durumda. Buna bağlı olarak hava yolu şirketlerinin de pilot ihtiyacı artmaya devam ediyor. İş tanımının ve kazancının cezbedici seviyede olmasının yanı sıra iş fırsatlarının da fazla olması, pilotluğu gençler için en ilgi çekici meslek haline getiriyor. Bu yazımızda, "Pilot nasıl olunur?" ve "Dışarıdan pilot nasıl olunur?" gibi birçok soruyu tüm yönleriyle ele aldık. Pilot Nasıl Olunur? Türkiye'de pilot olmak için birkaç farklı yöntem denenebilir. Devlet kurumlarından, sivil havacılık okullarından veya hava yolları firmalarının bünyesinde olan okullardan mezun olarak pilot olunabilir. Lise mezunlarının da uçuş eğitimi alma hakları bulunur. Ancak hızla gelişen günümüz dünyasında lisans mezunlarının şanslarının pilot olmak için daha fazla olduğu rahatlıkla dile getirilebilir. Pilot olmak için, pilotaj eğitimi veren lisans programlarına başvurabilir veya 18-24 aylık bir periyotta pilotluk eğitimi veren özel uçuş okullarını tercih edebilirsiniz. Bahsettiğimiz bu eğitimlere başvurup tamamladığınız taktirde Hususi Pilot Lisansı (PPL) almaya da hak kazanırsınız.

Pilot Nasıl Olunur, Hangi Üniversiteye Gitmek Gerekir? "Pilot olmak için hangi üniversiteye gitmek gerekir?" sorusu pilot olmak isteyenlerin en merak ettiği soruların başında geliyor. Ülkemizde pilotaj eğitimi alarak pilot olmak isteyenler için farklı seçenekler mevcut. İşte, Türkiye'de pilotaj eğitimi veren kurumlar... Hava Harp Okulu Pilot Nasıl Olunur? Eğer yaşınız askeri pilot olmak için yeterliyse; sivil lise veya askeri liseleri bitirdikten sonra Hava Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Deniz Harp Okulunun kendi yaptığı sınavlara girerek şansınızı deneyebilirsiniz. Hava Harp Okulu bu sınavı kazanan kişilere savaş uçağı ve nakliye uçağına pilot yetiştirmek üzere dört yıllık eğitim verir. Sivil Havacılık Pilot Nasıl Olunur? Sivil havacılıkta pilot olmak için uygulanacak önemli kriter; üniversitelerin pilotaj bölümlerinden mezun olmak veya geçerliliğe sahip olan uçuş okullarında eğitim alarak pilot lisansına sahip olmak. Pilot lisansına sahip olduktan sonra kişiler sivil havacılık alanında, uçuş okullarında, yük taşımada, çeşitli hava yolu şirketlerinde ve ilaçlamada görev alabilirler. Hava Yolu Şirketlerinde Pilot Nasıl Olunur? Pilot olmak isteyen kişilerin tercih edebileceği bir diğer yol ise hava yolu firmalarından eğitim almak. Peki, Türk Hava Yolları'nda pilot nasıl olunur? Havayolu firmalarından pilotaj eğitimi almak mümkün mü?