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Pilot: Pist başından tilki geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 16:39 | Son Güncelleme

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanan bir yolcu uçağının pilotunun tilki görmesiyle ilgili yaptığı anonsun ses kaydı ortaya çıktı.

Gökhan ARTAN/ İSTANBUL(DHA)-İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanan bir yolcu uçağının pilotunun tilki görmesiyle ilgili yaptığı anonsun ses kaydı ortaya çıktı. Pilotun, “06 pist başından güneye bir tane tilki geçti, bilginiz olsun.Şu anda güneydeki kulübeler civarına doğru gidiyor” anonsu dikkat çekti.

Dünya genelinde alınan tüm önlemlere rağmen zaman zamana nereden girdiği belli olmayan aprona giren köpek olayları ile karşılaşılıyor. Uçaklara zarar vermemesi adına kuşlarla mücadele eden apron ekipleri de, köpeklere karşı da mücadele veriyor. Köpekler nedeniyle geçmişte Atatürk Havalimanı'nda pas geçme olayları da yaşandı. Daha önce Atatürk Havalimanı’nda aprona girerek uçuş trafiğini olumsuz etkileyen köpekler için oluşturulan köpek yakalama timi ise, apronda kafes tuzak yöntemiyle herhangi bir zarar vermeden yakaladıkları köpekleri barınaklara teslim etmişti. Sadece 2015 yılında Atatürk Havalimanı’nda 90 köpek yakalanırken, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda görevlilerin aprona nereden girdiği belli olmayan bir tilkiyi yakalamak için de yoğun çaba gösterdikleri ortaya çıktı.
“PİST BAŞINDAN GÜNEYE TİLKİ GEÇTİ”
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir yolcu uçağının pilotunun tilki görmesiyle ilgili yaptığı anonsa ait ses kaydı da ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl yaşanan olayda pilot, “06 pist başından güneye bir tane tilki geçti, bilginiz olsun. Şu anda güneydeki kulübeler civarına doğru gidiyor” anonsunu hava trafik kontrolörüne yapması üzerine görevliler harekete geçmişti.Pilotun pist başından güneye tilkinin gittiğini rapor etmesi üzerine hareketli anlar yaşanmış, uçuş güvenliğini tehlikeye atılmaması adına apronda ekipler araç göndererek tilkiyi arama çalışması başlatmıştı.
PİLOT VE KULE KONUŞMASI ŞÖYLE;
PİLOT: 06 pist başından güneye bir tane tilki geçti, bilginiz olsun. Şu anda güneydeki kulübeler civarına doğru gidiyor
KULE:Anlaşıldı 06 pist başından güneye kulübeye doğru dediniz doğru mu?
PİLOT:Mutabıkız, şu anda overrun(pist başlangıç noktası) civarında bilginize

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