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Pilot proje ile Ahiliğin 21. yüzyıl versiyonu ortaya konulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 16:55 | Son Güncelleme

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde, pilot olarak hazırlanan Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi ile Ahiliğin 21. yüzyıl versiyonu uygulanacak - KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya: - "Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi ile yine Türkiye’de ilk ve tek olacağız, diğer üniversitelere model oluşturmaya devam edeceğiz"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) pilot olarak hazırlanan Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) ile Ahiliğin 21. yüzyıl versiyonu hayata geçirilecek.

Projenin tanıtım toplantısı, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Salonu'nda gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, toplantıda yaptığı konuşmada, beşeri sermayenin en güçlü ürünü kabul edilen insan yetiştirme hazzının hiçbir yerde bulunmadığını belirterek, Ahiliğin de aslında bir iyi insan yetiştirme modeli olduğunu söyledi.

Yaklaşık iki yıl önce AYDEP'e başladıklarını, bir süre sonra da Eğitim Fakültesinde pilot olarak uyguladıklarını dile getiren Karakaya, "Ahi Evran-ı Veli’den aldığımız isimle yükümlülüğümüzü yerine getirmeye çalışarak Ahiliğin 21. yüzyıl versiyonunu ortaya koyacağımıza inanıyorum. Gerek eğitimin denetlenmesi gerekse yönetilmesinde Ahilik ilkeleri ve felsefesini rehber alarak bu projemizi üniversitemizin tüm birimlerine yaygınlaştıracağız." dedi.

Türk Standartları Enstitüsünden aldıkları Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile başarılı ve ahlaklı öğrencilerin yetiştirilmesi noktasında önemli bir adım attıklarını vurgulayan Karakaya, ikinci adımın da Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi olduğunu bildirdi.

AYDEP'in Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde yaklaşık iki yıldır pilot olarak uygulandığını anlatan Karakaya, patent alma aşamasında olduklarını ve bundan sonra bu projeyi üniversitenin tüm birimlerinde uygulamaya başlayacaklarını aktardı.

Türkiye'ye model olarak sunulabilecek bir çalışma yaptıklarını belirten Karakaya, eğitim sisteminde olması gereken mesleki yeterlilik konusunda girdiyi, süreci ve çıktıyı hesap eden bir sistem kurduklarını kaydetti.

Yükseköğretim Kurulunun da bu projeyi beklediğine işaret eden Karakaya, "Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi ile yine Türkiye’de ilk ve tek olacağız, diğer üniversitelere model oluşturmaya devam edeceğiz. Eğitimde kalite güvencesi veren tek üniversite olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refik Balay da bu proje ile eğitim sistemini hem denetleme hem de yönetme imkanı elde edileceğini belirtti.

Eğitimin özellikle bir ülkenin üç ihtiyacına cevap verecek nitelikte olması gerektiğini vurgulayan Balay, "Eğitim sistemimiz AYDEP ile ferdi, toplumsal ve evrensel yaşam ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından, iki yıldır pilot olarak uygulanan projenin geldiği aşama ve sağladığı katkılarla ilgili bilgiler paylaşıldı.

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Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) Kırşehir Ahi Evran Üniversiesi

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