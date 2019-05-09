Pilot projelerle jeotermal sera alışkanlığına katkı yapılacak

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, pilot üniversite projeleri kapsamında gelecek 7-10 yıl içinde İç Anadolu Bölgesi'nde jeotermal sera alışkanlığına katkı yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Karakaya, kent merkezindeki şehir-üniversite buluşması etkinliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, pilot üniversite projeleri kapsamında hazırladıkları ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen 7 projenin aşamalar halinde hayata geçirilmeye devam edildiğini vurguladı.

Türkiye'nin en önemli jeotermal potansiyele sahip illerinden birinin Kırşehir olduğunu ifade eden Karakaya, hem sağlık hem de tarım alanında bu imkanın kullanılması için ayrı projeler hazırlandığını dile getirdi.

"Termal Kaynağın Temini" ve "Termal Seralarda Kümelenme" projelerinin seracılıkla ilgili olduğuna işaret eden Karakaya, Mahmutlu bölgesinin ardından Karakurt bölgesine de yatırım yapılmaya başlandığını anlattı.

Üniversitenin bilimsel araştırmalarının paylaşılması amacıyla Karakurt bölgesindeki yatırımcı ile protokol imzaladıklarını aktaran Karakaya, şöyle devam etti: