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  4. Pilot tarafından kaydedildi! Marmara Denizi'nde sahil güvenlik harekete geçti

Pilot tarafından kaydedildi! Marmara Denizi'nde sahil güvenlik harekete geçti

14.03.2021 11:47 | Son Güncelleme:
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Pilot tarafından kaydedildi! Marmara Denizi'nde sahil güvenlik harekete geçti

Marmara Denizi’nin Gemlik açıklarında, bir gemiden denize boşaltılan sintine olduğu tahmin edilen atık, havadan görüntülendi. Sahil güvenlik ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

Marmara Denizi’nin Gemlik açıklarında, bir geminin pis su ile makine ve kazan dairesinden akan yağları depoladığı sintine bölgesinde biriken atığı denize boşalttığı iddia edildi. İçerisinde kimyasal maddelerin de olduğu ileri sürülen atık, su yüzeyinin kirlenmesine neden oldu.

PİLOT TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Geminin sintine atığını denize boşalttığı anlar ise tek motorlu bir uçak pilotu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SAHİL GÜVENLİK HAREKETE GEÇTİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denize bırakılan maddenin ne olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA


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