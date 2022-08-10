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  4. Pilot tespit etti: Ekipler harekete geçti... Dudak uçuklatan ceza!

Pilot tespit etti: Ekipler harekete geçti... Dudak uçuklatan ceza!

10.08.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gemi trafiğinin yoğun olduğu İzmit Körfezi'nde çevre faciası yaşandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin körfezde yaptığı uçaklı denetimlerde 'Abana' isimli bir geminin denizi kirlettiği tespit edildi. Denizi kirleten gemiye 4 milyon 968 bin 823 TL ceza kesildi. Öte yandan denizde temizlik çalışmaları başlatıldı.

İzmit Körfezi'nde denizi kirlettiği belirlenen, Vanuatu bandıralı, 'Abana' isimli gemiye yönelik 4 milyon 968 bin 823 TL ceza kesildi.

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UÇAK TESPİT ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince uçakla yapılan denetimlerde, Körfez ilçesi Yarımca Demiryeri açıklarındaki geminin, atıklarını denize boşalttığı tespit edildi.

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Pilotun durumu bildirmesi ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, denizi kirleten, 'Vanuatu' bandıralı ve 'Abana' isimli gemiye yönelik 4 milyon 968 bin 823 TL ceza kesti. Denizde temizlik çalışmaları başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmit körfezi
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