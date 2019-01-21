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Pilot üniversiteler için yönerge hazırlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 14:46 | Son Güncelleme

Üniversitelerin, bulundukları bölgelerin özelliklerine göre ihtisaslaşmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında belirlenen pilot üniversiteler için yönerge hazırlamak amacıyla Kırşehir'de Pilot Üniversiteler Yönergesi Çalıştayı düzenlendi - Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya: - "Pilot üniversite projesi, benzeşik olmaktan kurtuluş projesidir. Dolayısıyla bu projenin hayat bulması ve başarılı olması sadece 5 üniversiteyi değil, Türkiye'nin yükseköğretiminin yön bulma mecrasıdır"

KIRŞEHİR (AA) - Yükseköğretim Kurulu tarafından "Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" çalışmaları kapsamında belirlenen 5 pilot üniversitenin yetkililerinin katıldığı "Pilot Üniversiteler Yönergesi Çalıştayı" Kırşehir'de başladı.

Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Senato Salonu'ndaki çalıştayın açılışında konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, üniversitelerin, bulundukları bölgelerin özelliklerinin dikkate alınarak diğer üniversiteler arasında bir misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması çalışmalarına başlandığını aktardı.

Akın, "Bizim şehrimiz tarım ve hayvancılık şehridir. Ancak bunun yanında en önemli değerlerden biri de jeotermal kaynaklarımız. Önemli projeler üreten üniversitemiz pilot üniversite kapsamında bu projelerini artırarak devam ettirecektir. Üniversitemizin hazırladığı projeler bizler için de yol göstericidir. Burada hazırlanacak yönerge, üniversitelerimizin nasıl çalışmaları gerektiğinin bir mevzuata kavuşmasını sağlayacak ve bütün üniversitelerimiz bundan istifade edecek." dedi.

Tarım ve jeotermal alanında pilot üniversite olarak belirlenen AEÜ'nün Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da pilot üniversite uygulamasının Türkiye'de yükseköğretim sürecinde yeni bir yön haritası oluşturma aşaması olduğunu ifade etti.

Projenin, üniversitelerin hem bölgesel kalkınma hem de bulundukları illerdeki değerler ile ihtisaslaşmalarını içerdiğini vurgulayan Karakaya, şöyle devam etti:

"Pilot üniversite projesi, benzeşik olmaktan kurtuluş projesidir. Dolayısıyla bu projenin hayat bulması ve başarılı olması sadece 5 üniversiteyi değil, Türkiye'nin yükseköğretiminin yön bulma mecrasıdır. Temel amaç, üniversitelerin bulundukları şehirlerin kendi değerlerini fark etmek, bu verilmiş değerlerden daha iyi değerler üretmek, bilimsel bilgiler ışığında çalışmalar yapmaktır. Proje, öncelikle bölgenin daha sonra da genel itibarıyla ülkenin ihtiyaçlarına cevap verebilmek üzere hazırlanmıştır."

- "Yaptığımız işi bir mevzuata kavuşturmak istiyoruz"

Çalıştayda pilot üniversite çalışmalarını tartışacaklarını aktaran Karakaya, şunları kaydetti:

"Birbirimizden deneyim elde etmek ve projenin önümüzdeki yıllara ait hedeflerini de belirlemek, revize ederek gözden geçirip bir yönergesini oluşturmak istiyoruz. Pilot üniversite çalışması 'Bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşma' başlığı altında yeni bir mevzuat çalışması sonucunda artık 10'a çıkan pilot üniversitelere katkı vermek istiyoruz. Hem geriden gelenlere öncülük etmek hem de bizim yaptığımız işi bir mevzuata kavuşturmak ve hedefleri netleştirmek üzere yoğun bir çalışma içerisindeyiz."

- "10 üniversiteye yüklenmiş misyon çok önemli"

Tekstil, dericilik ve seramik alanında pilot seçilen Uşak Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da pilot olarak belirlenen 10 üniversiteye yüklenen misyonun önemini anlattı.

Savaş, "Hızla değişen bir dünyada yaşıyoruz. Başkaları 8 saat uyuyorsa bizim 4 saat uyuyup daha fazla çalışmamız gerekiyor çünkü çok çalışıp çok üretmemiz gerekiyor. Böylelikle diğer ülkelerle olan açığımızı kapatabiliriz. Bu nedenle bu pilot üniversite seçilen 10 üniversiteye yüklenmiş misyonunun çok önemli olduğu kanaatindeyim." dedi.

Programda, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de konuşma yaptı.

Tarım ve havza bazlı kalkınma alanında Bingöl Üniversitesi, hayvancılık alanında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, sağlık ve çevre alanında Düzce Üniversitesi, tekstil, dericilik ve seramik alanında Uşak Üniversitesi, tarım ve jeotermal alanında AEÜ yetkilileri sunum yaptı.

Üniversitelerin koordinatör ve temsilcileri yönerge ve mevzuat oluşturmak için çalışma yürüttü.

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Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir pilot üniversitesi

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