Pilot üniversiteler için yönerge hazırlığı

Akın, "Bizim şehrimiz tarım ve hayvancılık şehridir. Ancak bunun yanında en önemli değerlerden biri de jeotermal kaynaklarımız. Önemli projeler üreten üniversitemiz pilot üniversite kapsamında bu projelerini artırarak devam ettirecektir. Üniversitemizin hazırladığı projeler bizler için de yol göstericidir. Burada hazırlanacak yönerge, üniversitelerimizin nasıl çalışmaları gerektiğinin bir mevzuata kavuşmasını sağlayacak ve bütün üniversitelerimiz bundan istifade edecek." dedi.

Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Senato Salonu'ndaki çalıştayın açılışında konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, üniversitelerin, bulundukları bölgelerin özelliklerinin dikkate alınarak diğer üniversiteler arasında bir misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması çalışmalarına başlandığını aktardı.

Tarım ve jeotermal alanında pilot üniversite olarak belirlenen AEÜ'nün Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da pilot üniversite uygulamasının Türkiye'de yükseköğretim sürecinde yeni bir yön haritası oluşturma aşaması olduğunu ifade etti.

Projenin, üniversitelerin hem bölgesel kalkınma hem de bulundukları illerdeki değerler ile ihtisaslaşmalarını içerdiğini vurgulayan Karakaya, şöyle devam etti:

"Pilot üniversite projesi, benzeşik olmaktan kurtuluş projesidir. Dolayısıyla bu projenin hayat bulması ve başarılı olması sadece 5 üniversiteyi değil, Türkiye'nin yükseköğretiminin yön bulma mecrasıdır. Temel amaç, üniversitelerin bulundukları şehirlerin kendi değerlerini fark etmek, bu verilmiş değerlerden daha iyi değerler üretmek, bilimsel bilgiler ışığında çalışmalar yapmaktır. Proje, öncelikle bölgenin daha sonra da genel itibarıyla ülkenin ihtiyaçlarına cevap verebilmek üzere hazırlanmıştır."

- "Yaptığımız işi bir mevzuata kavuşturmak istiyoruz"

Çalıştayda pilot üniversite çalışmalarını tartışacaklarını aktaran Karakaya, şunları kaydetti: