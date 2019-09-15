PİLOT UYGULAMA BAŞLADI... YURT DIŞI ÇIKIŞ HARÇ PULU ALIMINDA KOLAYLIK

İbrahim YILDIZ-Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA) HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, yurt dışı çıkış harç pulu için İstanbul Havalimanı’nda yeni bir pilot uygulama başlattı. Havalimanının çeşitli yerlerine yerleştirilen harç pulu makineleri ile yolcuların gümrüklerdeki bekleme sürelerinin azaltılması ile birlikte daha hızlı hizmet alması hedefleniyor.

Yurt dışı çıkış harç pulu alınmasına yönelik pilot uygulama, İstanbul Havalimanı'nda 10 adet makineden satış ile başladı. Önümüzdeki günlerde ise İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 6 adet harç pulu makinesi ile aynı uygulamaya geçilecek Yolcular bu sayede 7 gün 24 saat yurt dışı çıkış harç pullarına kolaylıkla ulaşabilecek. Harç pulu makineleri ile tek seferde 10 harç puluna kadar işlem yapılabilecek.

HARÇ PULLARINDA YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

Yeni harç pulları kaybolmayacak şekilde daha önceki harç pullarından daha büyük olarak tasarlandı. Standart kredi kartı boyutundaki tasarlanan yeni tip pullar Yavuz Sultan Selim Köprüsü fotoğrafını taşıyor. Darphane tarafından basılan ve değerli kâğıt özelliği taşıyan pullar özel güvenlik öğelerine sahip olacak şekilde tasarlandı. Pullar tek kullanımlık olup yurt dışı çıkış esnasında pasaportla birlikte polise ibraz edilecek ve kullanılan pullar görevli polis memuru tarafından köşesinden yırtılarak kullanılmış sayılacak.