HABER

PİLOT VE ÖĞRENCİSİNE DNA TESTİ YAPILCAK

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 10:36 | Son Güncelleme

AYDIN Çıldır Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen ve Aydın'ın Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulunan tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağında hayatını kaybeden Hamdi Yılmaz ve Merve Altun’un cenazesi, otopsi için İzmir’e getirildi.

AYDIN Çıldır Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen ve Aydın'ın Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulunan tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağında hayatını kaybeden Hamdi Yılmaz ve Merve Altun’un cenazesi, otopsi için İzmir’e getirildi. Pilot ve öğrencisine DNA testi yapılacak. Test sonrasında cenazeler ailelerine teslim edilecek.

Geçen pazartesi sabah saatlerinde, Aydın Çıldır Havalimanı'ndan eğitim uçuşu için kalkan, TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçakla telsiz irtibatı kesildi. Bölgede eğitim uçuşu yapan uçakta pilot Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği öğenci pilot Merve Altun bulunuyordu. Uçaktan en son saat 10.26'da Denizli'nin Merkezefendi ilçesi yakınlarında 'Acil durum' bilgisi alındı. Bölgede karadan ve havadan yapılan aramalardan ilk gün sonuç alınamadı. Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler çalışmalarına dün (salı) sabah günün aydınlanmasıyla birlikte yeniden başladı. Yapılan çalışmalarda uçağın düştüğü yerin koordinatları belirlendi. Buna göre, Aydın'ın Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki dağlık alana giden ekipler, burada ilk olarak tekerlek aksamına ardından uçağın enkazına ulaştı. Ekipler ardından pilot Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği öğenci pilot Merve Altun'un da cansız bedenlerini buldu. Olay yerindeki ilk incelemeden sonra iki pilotun cenazesi, Karacasu Devlet Hastanesi’ne ardından İzmir’deki Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Pilot ve öğrencisine DNA testi yapılcak. Test sonrasında cenazeler ailelerine teslim edilecek.

HAYALLERİ YARIM KALDI

Eğitmen pilot Hamdi Yılmaz'ın Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZAYTEM) bünyesindeki görevinin ardından emekli olup 8 ay önce Çıldır'daki THY Uçuş Akademisi'nde görev yapmaya başladığı öğrenildi. Pilot adayı Merve Altun'un ağabeyinin de pilot olduğu, hayalinin de mühendis olmasına rağmen ağabeyi gibi pilot olup aynı uçakta uçmak olduğu öğrenildi.

PARTNEROrgazm süresini uzatan hile tek yapmanız gereken...Orgazm süresini uzatan hile tek yapmanız gereken...
 160 kilometre hızla gelen kazada mucize kurtuluş 160 kilometre hızla gelen kazada mucize kurtuluş
Çapraz nakille canlarına can verdilerÇapraz nakille canlarına can verdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tekneler ağzına kadar dolu geldi! Zonguldak açıklarında 500 ton hamsi avlandı

Tekneler ağzına kadar dolu geldi! Zonguldak açıklarında 500 ton hamsi avlandı

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

Zonguldak'ta maden ocağında patlama!

Zonguldak'ta maden ocağında patlama!

Yerel seçim için yapılan son anket sonucu! AK Parti kaç ilde belediye başkanlığını kazanıyor?

Yerel seçim için yapılan son anket sonucu! AK Parti kaç ilde belediye başkanlığını kazanıyor?

Black Friday çılgınlığı başlıyor! Hangi marka ne kadar indirim yapacak

Black Friday çılgınlığı başlıyor! Hangi marka ne kadar indirim yapacak

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kayseri'de iş adamlarına FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! Kayseri'de iş adamlarına FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ege'de hareketlilik! Türk sularına girdi, anında müdahale edildi

Ege'de hareketlilik! Türk sularına girdi, anında müdahale edildi

İstanbul'da otomobilin içerisinde bir erkek cesedi bulundu

İstanbul'da otomobilin içerisinde bir erkek cesedi bulundu

Erdoğan 'mutlaka gidin' demişti! Ziyaretçi akını

Erdoğan 'mutlaka gidin' demişti! Ziyaretçi akını

Bursa'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda polis ve asker için yakalama kararı

Bursa'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda polis ve asker için yakalama kararı

PKK sığınağında çok çarpıcı detay!

PKK sığınağında çok çarpıcı detay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.