PİLOT VE ÖĞRENCİSİNE DNA TESTİ YAPILCAK

AYDIN Çıldır Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen ve Aydın'ın Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulunan tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağında hayatını kaybeden Hamdi Yılmaz ve Merve Altun’un cenazesi, otopsi için İzmir’e getirildi. Pilot ve öğrencisine DNA testi yapılacak. Test sonrasında cenazeler ailelerine teslim edilecek.

Geçen pazartesi sabah saatlerinde, Aydın Çıldır Havalimanı'ndan eğitim uçuşu için kalkan, TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçakla telsiz irtibatı kesildi. Bölgede eğitim uçuşu yapan uçakta pilot Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği öğenci pilot Merve Altun bulunuyordu. Uçaktan en son saat 10.26'da Denizli'nin Merkezefendi ilçesi yakınlarında 'Acil durum' bilgisi alındı. Bölgede karadan ve havadan yapılan aramalardan ilk gün sonuç alınamadı. Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler çalışmalarına dün (salı) sabah günün aydınlanmasıyla birlikte yeniden başladı. Yapılan çalışmalarda uçağın düştüğü yerin koordinatları belirlendi. Buna göre, Aydın'ın Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki dağlık alana giden ekipler, burada ilk olarak tekerlek aksamına ardından uçağın enkazına ulaştı. Ekipler ardından pilot Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği öğenci pilot Merve Altun'un da cansız bedenlerini buldu. Olay yerindeki ilk incelemeden sonra iki pilotun cenazesi, Karacasu Devlet Hastanesi’ne ardından İzmir’deki Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Pilot ve öğrencisine DNA testi yapılcak. Test sonrasında cenazeler ailelerine teslim edilecek.