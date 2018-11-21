Pilot ve öğrencisinin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'nda

Elif DEMİRCİ İzmir(DHA) AYDIN’ın Karacasu ilçesi kırsalında düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen ve enkazı ertesi gün Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulunan tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağının pilotu Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği öğrencisi Merve Altun'un cansız bedenleri, İzmir Adli Tıp Kurumuna getirildi.

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