Pilot yanlışlıkla uçağın kaçırılma alarmını harekete geçirdi, Amsterdam'daki Schiphol Havaalanı karıştı

Hollanda'nın Amsterdam kentindeki Schiphol Havaalanı'nda bir pilot yanlışlıkla uçağın kaçırılma anında uygulanan protokolü harekete geçirdi.

Bunun üzerine Schiphol Havaalanı'nda güvenlik önlemleri alındı.

Hollanda polisi Çarşamba günü yerel saatle 19:30'da Twitter üzerinden "şüpheli bir durum"u inceledikleri mesajını paylaştı.

Avrupa'nın en yoğun havaalanlarından biri olan Schiphol Havaalanı'nın bir kısmı kordon altına alındı.

Yaklaşık bir saat sonra Air Europa bir pilotun yanlışlıkla alarmı harekete geçirdiğini açıkladı.

Havayolu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Yanlış alarm. Amsterdam-Madrid uçuşunda bu öğlen havaalanında kaçırılma protokolünü harekete geçiren uyarı sistemi yanlışlıkla devreye sokuldu" dedi.

"Hiçbir sorun yok, bütün yolcular güvende ve yakın bir zamanda uçuşa geçmeyi bekliyoruz. Çok özür diliyoruz."

Bu açıklamadan kısa bir süre önce Hollanda güvenlik güçleri, uçaktaki tüm yolcuların ve personelin tahliye edildiğini bildirmişti.

Güvenlik önlemlerinin alındığı sırada havaalanının diğer bölgelerine uçaklar inmeye devam etti, ancak bazı uçaklar pistte bekletildi.