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Pilot:Kalkan uçak kuşa çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 15:03 | Son Güncelleme

Azur Air'in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yapan Boeing 767 tipi uçağına kuş çarptı.Kuşun uçağa çarptığını gören bir pilot ise kule'yi hemen bilgilendirdi.

Pilot:Kalkan uçak kuşa çarptı

Pilot:Kalkan uçak kuşa çarptı

Gökhan Artan / İstanbul, 18 Ocak (DHA)- Azur Air'in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yapan Boeing 767 tipi uçağına kuş çarptı.Kuşun uçağa çarptığını gören bir pilot ise kule'yi hemen bilgilendirdi. Pilot, "Bir önceki kalkan uçak kuşa çarptı.Kuş pist dışına düştü" bilgisini verdi.

Alınan tüm önlemlere rağmen uçuş güzergahında uçan kuşlar uçaklar için tehlikeli olmaya devam ediyor. Kuşlardan dolayı uçakların iniş ve kalkış rotalarında da değişiklik yapılıyor. En çok uçaklara çarpan kuş türlerinin başında martı ve leylekler geliyor. Son olarak Azur Air'in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün saat 12:42'de havalanan ZF6694 sefer sayılı Boeing 767-300 tipi uçağına da kalkışta kuş çarptı. Yerde havalanmak için bekleyen bir başka uçağın pilotu ise çarpmayı görür görmez kule görevlilerine bildirdi. Pilotun bilgilendirmesi üzerine hava trafik kontrolörü, Azur Air'in pilotu ile bağlantıya geçerek kuş çarpması ile ilgili haber verdi. Azur Air pilotunun sorun olmadığını bildirmesi üzerine uçak rotasında uçuşuna devam etti. O anlar ses kayıtlarına da yansıdı.

Pilot ile Kule arasındaki konuşmalar

Pilot:Efendim, bir önceki kalkan uçak kuşa çarptı.Gördük, bilginize.Kendisine iletilebilirse iyi olur

Kule:Efendim, hemen iletiyoruz, teşekkürler

Kule:Efendim, tekrar check etmem lazım.Kalkan heavy trafikten bahsediyoruz, mutabık mıyız?

Pilot:Mutabıkız. Kuş pist dışına düştü

Kule:Efendim, sesiniz kesildi.Heavy trafik, kalkışta kuşa çarptı. Pist dışına düştü.Doğru mudur?

Pilot:Mutabıkız

Kule:Teşekkür ederim, çok sağolun

Yüksek irtifalarda da çarpma olayları yaşanabiliyor

Kuş çarpmalarının çoğunluğu hava araçlarının kalkış ya da inişleri sırasında oluşuyor. Veriler doğrultusunda uçaklara kuş çarpması olaylarına çoğunlukla 0-200 metre yüksekliklerde rastlanıyor. Ancak çok yüksek irtifalarda uçan göçmen kuşlar da uçaklara zarar verebiliyor. Yaklaşık 6 kilogramlık bir kuşun saatte 300 kilometre ile giden uçağa çarpma etkisi 550 kilogramlık kuvvete eşdeğer olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. (Fotoğraflı)

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