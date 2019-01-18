Pilot:Kalkan uçak kuşa çarptı

Gökhan Artan / İstanbul, 18 Ocak (DHA)- Azur Air'in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yapan Boeing 767 tipi uçağına kuş çarptı.Kuşun uçağa çarptığını gören bir pilot ise kule'yi hemen bilgilendirdi. Pilot, "Bir önceki kalkan uçak kuşa çarptı.Kuş pist dışına düştü" bilgisini verdi.

Alınan tüm önlemlere rağmen uçuş güzergahında uçan kuşlar uçaklar için tehlikeli olmaya devam ediyor. Kuşlardan dolayı uçakların iniş ve kalkış rotalarında da değişiklik yapılıyor. En çok uçaklara çarpan kuş türlerinin başında martı ve leylekler geliyor. Son olarak Azur Air'in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün saat 12:42'de havalanan ZF6694 sefer sayılı Boeing 767-300 tipi uçağına da kalkışta kuş çarptı. Yerde havalanmak için bekleyen bir başka uçağın pilotu ise çarpmayı görür görmez kule görevlilerine bildirdi. Pilotun bilgilendirmesi üzerine hava trafik kontrolörü, Azur Air'in pilotu ile bağlantıya geçerek kuş çarpması ile ilgili haber verdi. Azur Air pilotunun sorun olmadığını bildirmesi üzerine uçak rotasında uçuşuna devam etti. O anlar ses kayıtlarına da yansıdı.