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Pilotlar kendini fırlattı! ABD yanlışlıkla kendi uçağını düşürdü

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.12.2024 10:28
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Kızıldeniz üzerinde eşine az rastlanacak bir olay gerçekleşti! ABD kendini uçağını yanlışlıkla düşürdü. Savaş uçağındaki iki pilot ise kendini fırlatarak kurtuldu, bir pilot yaralandı.

Pilotlar kendini fırlattı! ABD yanlışlıkla kendi uçağını düşürdü

ABD, Kızıldeniz'de kendi savaş uçaklarından birini "yanlışlıkla" düşürdüğünü, uçaktaki iki pilotun da fırlatma koltuğu sistemiyle kurtulduğunu bildirdi.

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ATEŞ AÇTILAR

NBC News'ün haberine göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kızıldeniz'de "USS Harry S. Truman" uçak gemisinde operasyon yürütülürken "USS Gettysburg" kruvazöründen "F/A-18" savaş uçağına "yanlışlıkla ateş açıldığı" ifade edildi.

"DOST ATEŞİ" OLARAK ADLANDIRILDI

Uçaktaki iki pilotun fırlatma koltuğu sistemiyle kurtulduğu ancak tahliye sırasında birinin hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, olayın "dost ateşi vakası" olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

CENTCOM'un X hesabından yapılan açıklamada, Yemen'de Husilere ait bir füze deposu ile komuta ve kontrol merkezine yönelik hava saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Kızıldeniz savaş uçağı abd
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