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Pilotları önce HÜRSİM uçuracak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.01.2019 16:34 | Son Güncelleme

Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ için simülatörler ve eğitim yardımcıları geliştirilecek.

Pilotları önce HÜRSİM uçuracak

Hava araçlarında görev alan ve alacak pilotların eğitimlerinin en üst düzeyde sağlanması amacıyla uçak harekat, manevra ve acil durumların simüle edildiği simülatörlere ihtiyaç giderek artıyor.

Hava Kuvvetlerine hizmet veren ve hizmete girecek uçakların, giderek daha ileri teknolojik teçhizat, makine/motor ve mekanik/elektronik sistemleri bünyesinde barındırması dolayısıyla pilot eğitimlerinin güvenliğinin, verimliliğinin ve maliyet etkinliğinin sağlanması ve artırılması amacıyla simülasyon teknolojilerinden yararlanılıyor.

Bu ihtiyaçlardan yola çıkarak yakın zamanda Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılmaya başlanacak HÜRKUŞ için simülatörler ve eğitim yardımcıları geliştirilecek.

HÜRKUŞ'ta tekamül ve harbe hazırlığa geçiş eğitimi alacak pilotların simülatörler yardımıyla yeteneklerinin artırılması, daha verimli ve güvenli bir eğitimin çok daha maliyet etkin olarak gerçekleştirilmesi amacıyla Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile HAVELSAN arasında Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Simülatörleri ve Uçucu/Bakım Personeli Eğitim Yardımcıları Sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeye konu HÜRSİM Projesi kapsamında birer adet operasyonel uçuş eğitim simülatörü, aletli uçuş eğitim simülatörü, temel uçak eğitim simülatörü, hava trafik kontrol istasyon simülatörü, uçak sistemleri arıza eğiticisi, uçuş/bakım ekibi uçağı terk etme eğiticisi ve bilgisayar tabanlı eğitim sistemleri geliştirilecek.

Simülatör ve sistemler, 2021'de İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda bulunan Simülatör Filo Komutanlığına teslim edilecek.

HÜRKUŞ simülatörleri, HAVELSAN tarafından gerçekleştirilen ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen TESİM Projesi simülatör sistemlerine (KT-1T simülatörleri) entegre olarak çalışacak ve ortak eğitim yapabilme yeteneğine sahip olacak.

SSB koordinasyonunda daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinin simülatör ihtiyacını karşılamak amacıyla HELSİM, TESİM, ARISİM, ATAKSİM, F-16 simülatörü projeleri hayata geçirilmişti. Azami ölçüde yerli ve milli imkanlarla gerçekleştiren simülatör çözümleri pilot eğitimlerine önemli katkılar veriyor.

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HÜRSİM "Hürkuş: Göklerdeki Kahraman" Simülasyon

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