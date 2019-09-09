Pilotların Grevi Nedeniyle British Airways Tüm Uçuşlarını İptal Etti

Hem pilotlar hem de British Airways yetkilileri masaya oturmak konusunda istekli olduklarını dile getiriyorlar.

Anlaşma sağlanamaması halinde pilotların bugün ve yarının ardından benzer şekilde 27 Eylül tarihinde de grev yapacakları belirtiliyor.

Havayolu şirketi ayrıca BALPA’nın detayları paylaşmaması nedeniyle hangi pilotların göreve geleceklerini, hangi uçakların uçabilecek olacaklarını kestiremediklerinden hemen hemen tüm uçuşlarını iptal etmek zorunda kaldıklarını duyurdu.

British Airways’ten yapılan açıklamada “BALPA’nın aldığı eylem kararının müşterilerimize verdiği rahatsızlığı anlıyoruz. Ödemeler konusundaki anlaşmazlığı çözmek konusunda aylarca uğraştıktan sonra gelinen bu noktada dolayısıyla çok üzgünüz” denildi.

İngiliz Havayolu Pilotları Birliği BALPA, geçtiğimiz ay grev konusunda havayolu şirketlerine bir uyarı da bulunmuştu.

İngiliz Havayolları British Airways pilotlarının 48 saatlik bir grev başlatmaları nedeniyle havayolu şirketi neredeyse tüm uçuşlarını iptal etmek zorunda kaldı.

İngiliz Havayolu Pilotları Birliği BALPA, British Airways’ın karının daha yüksek bir bölümünü pilotlarla paylaşması gerektiğini dile getiriyor.

BALPA Genel Sekreteri Brian Strutton İngiliz Devlet yayın kurum BBC Radyosu’na yaptığı açıklamada “Bu sorunu aşmak için bir yol bulacağımız konusunda umutluyuz. Geride kalan 9 ay boyunca çok çaba sarf ettik ancak maalesef bu eylemi yapmak durumunda kaldık” dedi.

Strutton kendilerinin uzlaşmaya hazır olduklarını ama British Airways’ın adım atmadığını söyledi.

BALPA’nın geçen hafta yaptığı teklifi de British Airways “şişirilmiş bir teklif” olarak nitelendirerek reddetmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johson’un sözcüsü de her iki tarafı da anlaşma sağlamaları konusunda uyardı.

Grev nedeniyle British Airways yolcularının mağduriyetlerini gidermek ve bilet ve konaklama benzeri ücretlerini ödemek zorunda kalacak.

