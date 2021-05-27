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  4. Pilotluğa soyunan Ümit Erdim, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'u uçurdu!

Pilotluğa soyunan Ümit Erdim, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'u uçurdu!

27.05.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Ümit Erdim'in yeni mesleği belli oldu. bir süredir pilotluk eğitimi alan Erdim, ilk uçuş deneyimini, rotayı tatil için Fethiye'ye çeviren Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ve Aslı Bekiroğlu-Çağrı Telkıvıran çiftleri oldu.

Başarılı oyunculuk performansıyla tanınan oyuncu Ümit Erdim, hünerlerini bu kez de uçuştan yana kullanmak istedi. Pilot olmak için eğitim alan Erdim'in, ilk yolculuğunda ünlü isimleri ağırladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda heyecanını dile getiren 35 yaşındaki ünlü oyuncu, önceki gün Fethiye'de tatil yapan Demet Özdemir- Oğuzhan Koç ve Aslı Bekiroğlu-Çağrı Telkıvıran çifti ile bir araya geldi.

Ümit Erdim oyunculuğun ardından pilotluğa soyundu!

Rol aldığı diziler ile adından söz ettiren Ümit Erdim, bu kez de pilotluk mesleğinde hünerlerini sergilemeye karar verdi.

Pilotluğa soyundu

Pilotluğa soyundu
Erdim, uzun süredir Dalaman’daki True Course Flight Academy’den aldığı eğitimin ardından pilot oldu.

Ünlü çiftleri ağırladı

Ünlü çiftleri ağırladı
35 yaşındaki ünlü oyuncu, ilk uçuş deneyimini ise ünlü dostları Demet Özdemir- Oğuzhan Koç ve Aslı Bekiroğlu-Çağrı Telkıvıran çifti ile gerçekleştirdi.

Heyecanını böyle dile getirdi

Heyecanını böyle dile getirdi
Yaşadığı heyecanı İnstagram hesabından yaptığı paylaşımla ifade eden Erdim, "Bugün misafirlerim ağırdı. Göcek-Fethiye Sahilleri'ne yukarıdan mavi tur yaptık. İlk yolcularım çok havalıydı" ifadelerini kullandı.
Özdemir ve Koç, Instagram'dan "Hep böyle güzel yolculuklarımız olsun. Çok teşekkür ederiz" mesajını paylaştı.

Mezun olacağı müjdesini vermişti

Mezun olacağı müjdesini vermişti
Erdim, geçtiğimiz aylarda "Uçuş okulu ve eğitimler güzel gidiyor. Koronavirüs'ten dolayı bir aksilik yaşanmazsa ve ben de çalışkan bir öğrenci olursam belki 2021 yılı sonlarına doğru mezun olabilirim" açıklamasını yapmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç Ümit Erdim
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