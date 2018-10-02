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Pilotluğu bıraktı pazarlama şefi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 19:34 | Son Güncelleme

 TÜRK Hava Yolları(THY) uçağında kalp krizi geçiren yolcu için Atatürk Havalimanı’na acil iniş yaparak hayatını kurtaran kadın pilot Ebru Ünsal, THY'de pazarlama şefi oldu.

Pilotluğu bıraktı pazarlama şefi oldu

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları(THY) uçağında kalp krizi geçiren yolcu için Atatürk Havalimanı’na acil iniş yaparak hayatını kurtaran kadın pilot Ebru Ünsal, THY'de pazarlama şefi oldu.

4 Kasım 2016 yılında THY'nin Hamburg-İstanbul uçuşu sırasında kalp krizi geçiren 45 yaşındaki gurbetçi Hilmi Güler kalp krizi geçirmiş, zamanla yarışan kadın pilot Ebru Ünsal, uçağı acil indirip hastanın yaşamasını sağlamıştı. Rahatsızlığı nedeniyle pilotluk kariyerine ara veren ve geçtiğimiz günlerde pilotluk kariyerini noktalayan Ebru Ünsal'ın, THY Yönetim Kurulu Kararı ile Los Angeles’a pazarlama şefi olarak tayini çıktı.

(FOTOĞRAF)

Pilotluğu bıraktı pazarlama şefi olduPilotluğu bıraktı pazarlama şefi oldu

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