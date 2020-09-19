HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Pinaları öldüren virüs kıyılarımıza kadar geldi! 'Su altında da öldürüyor'

Pinaları öldüren virüs kıyılarımıza kadar geldi! 'Su altında da öldürüyor'

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2020 11:54 | Son Güncelleme

Akdeniz'in en büyük kabuklu canlılarından olan midye türü pinalar, bir virüs nedeniyle yok olma tehlikesi yaşıyor. Sindirim sistemlerine saldıran virüs nedeniyle tehdit altında olan pinalar, denizlerin doğal temizleme mekanizması olarak biliniyor. Virüsün pinaları hızla yok etiğini söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, karada yaşanan covid-19 krizi gibi su altında da hızla yayılan bu virüsün ölümlere neden olduğunu söyledi.

Pinaları öldüren virüs kıyılarımıza kadar geldi! 'Su altında da öldürüyor'

Akdeniz'in en büyük kabuklu canlılarından biri olan pinalar, büyük bir virüs tehlikesi yaşıyor. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Türkiye'nin birçok deniz ve gölünde yaptığı çekimlerle tanınan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan tarafından çekilen video ve görüntüleri paylaşarak, pinaların yaşadığı virüs tehdidine dikkati çekti.

PARAZİTLE BAŞI BELADA

denizlerin-temizleyicisi-pinalari-olduren-virus-kiyilarimiza-geldi_2634_dhaphoto5

Prof. Dr. Birpınar, pinanın Akdeniz'in en büyük kabuklu canlılarından biri olduğunu belirterek, “Kumluk zeminlerde saatte ortalama 6 litre su süzerek fitoplanktonlarla beslenirler. Denizlerimizin doğal temizleme mekanizmalarıdır. Sesil (bir gövde, sap vb. yapılar olmaksızın doğrudan bir yere oturma, aktif olarak yer değiştirememe) bir canlı olduğundan, kirliliğe karşı korumasız. Şimdi de bir parazitle başı belada, hızla yok oluyor" diye uyardı.

2016'DA ORTAYA ÇIKTI

denizlerin-temizleyicisi-pinalari-olduren-virus-kiyilarimiza-geldi_2634_dhaphoto4

İçinde yaşayan küçük kabuklularla simbiyotik (tamamlayıcı) ilişki içerisinde olan pinaların insanoğlunun hediyelik eşya merakı yüzünden neslinin tehlike altında olduğuna işaret eden Tahsin Ceylan ise, “Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN), pinaları öldüren virüsün, 2016 yılında ortaya çıktığını, Fransa, Malta, Tunus, Yunanistan, Türkiye ve İtalya kıyılarında çok etkin olduğunu açıkladı. Avrupa kıyılarında gelişmeye başlayan parazit, maalesef ülkemiz kıyılarında da etkisini gösterdi" dedi.

VİRÜS SİNDİRİM SİSTEMİNE SALDIRIYOR

denizlerin-temizleyicisi-pinalari-olduren-virus-kiyilarimiza-geldi_2634_dhaphoto3

Virüsün 2016'daki ilk salgının ardından İspanya'daki nüfusunun yaklaşık yüzde 99'unun ölümüne neden olduğunu ve hızla yayıldığını belirten Ceylan, “Bir haplosporidian parazit ve belki de diğer mikobakteriler, Akdeniz'in en büyük çift çenetli yumuşakçalarının hayatta kalmasını ciddi şekilde tehdit ediyor. Bazı Avrupa ülkeleri koruma amaçlı türü akvaryumlara taşıyor. Canlının sindirim sistemine saldıran virüs, türün kapanamamasına ve dış tehditlere açık hale gelmesine neden oluyor" dedi.

YASAL KORUMA ALTINDA

Popülasyona bulaşan parazitin canlıların hayatta kalma şansını da ortadan kaldırdığını anlatan Ceylan, “İnsanoğlunun hediyelik eşya merakı yüzünden nesilleri yıllardır tehlike altında olan pinalar, Akdeniz ve Ege Denizi'nin kumlu bölgelerinde yaşar. 60 metre derinliğe kadar sığ ve derin sularda bulunurlar. Genellikle Posidonia türü, deniz çayırlarının arasında görmek mümkün. Her türlü avcılığı 1992 yılından bu yana yasaklanmıştır" diye konuştu.

'VİRÜS SU ALTINDA DA ÖLDÜRÜYOR'

denizlerin-temizleyicisi-pinalari-olduren-virus-kiyilarimiza-geldi_2634_dhaphoto2

Plankton, mikroskobik canlılar ve organik besin maddelerle beslenen pinaların beslenme ve solunum amaçlı kabuklarını açtıklarını söyleyen Ceylan, “Denizlerimizin doğal temizleme mekanizmaları, çok acı bir şekilde hızla yok oluyor. Karasal alanda nasıl Covid-19 virüsüne karşı çaresiz durumdaysak, su altında da pinalar maalesef başlarına musallat olan virüs nedeniyle yaşamlarını hızla kaybediyor. Bu konuda bir çözüm üretebilme şansımız ne yazık ki yok. Virüs su altında da öldürüyor" dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
Yılanın balık avı!Yılanın balık avı!
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları!30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
3 milyon lirayı zimmetine geçiren PTT memuru tutuklandı
3 milyon lirayı zimmetine geçiren PTT memuru tutuklandı
Kahreden ölüm! Yüksek gerilim hattına temas etti ve...
Kahreden ölüm! Yüksek gerilim hattına temas etti ve...
Bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştılar! "Huzurla gel oğlum"
Bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştılar! "Huzurla gel oğlum"
Yılın transferi gerçekleşiyor!
Yılın transferi gerçekleşiyor!
Mansur Yavaş’tan Bakan Koca’ya koronavirüs önlemi önerisi
Mansur Yavaş’tan Bakan Koca’ya koronavirüs önlemi önerisi
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Sınıf öğretmeni 27 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! 800 yıla kadar hapsi istendi
Sınıf öğretmeni 27 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! 800 yıla kadar hapsi istendi
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılanın balık avı! Böyle görüntülendi
Yılanın balık avı!
Depremde görünmez olmuştu! 'Batık şehir' ilk defa görüntülendi
Depremde görünmez olmuştu! 'Batık şehir' ilk defa görüntülendi
Asi Nehri su sümbüllerinin istilası altında
Yüzeyi tamamen kaplandı! Nehri gören şaşkına dönüyor
Kahreden ölüm! Yüksek gerilim hattına temas etti ve...
Kahreden ölüm! Yüksek gerilim hattına temas etti ve...
Baba oğulun kavgası ölümle sonuçlandı
Baba oğulun kavgası ölümle sonuçlandı
Borç-alacak meselesi kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var
Borç-alacak meselesi kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.