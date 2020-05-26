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  4. Pınar Altuğ'a yapılan olumsuz yorumların arkası kesilmiyor

Pınar Altuğ'a yapılan olumsuz yorumların arkası kesilmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2020 09:41 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ ile ilgili sosyal medyada yapılan olumsuz mesajların ardı arkası kesilmiyor.

Instagram hesabından yeni fotoğrafını paylaşan Altuğ'a yine çirkin mesajlar yazıldı.

'ONLARA UZANAN DİLİ KOPARIRIM'

Sosyal medyada olumsuz yorumlara maruz kalan isimlerin başında gelen Pınar Altuğ, hayattaki kırmızı çizgisinin eşi ve kızı olduğunu söyleyip, “Kızım ve eşim hayattaki en değerli iki varlık, onlar can parçalarım. Onlara uzanan dili koparırım” diyerek takipçilerini uyarmıştı.

4Ekran Alıntısı

'NE O BURUŞ BURUŞSUN'

Instagram hesabından yeni bir fotoğrafını "Tam 2 ayın sonunda kuaförüne kavuşup röflesini yaptırmış mutlu Pınar" notunu düşen Pınar Altuğ'a bir takipçisi "Kuaför çıkışı, bir de estetikçiye gitsen iyi olurdu. Ne o buruş buruşsun" diye yazdı.

Olumsuz yorum yapanlara diğer takipçileri ise tepki gösterdi.

Pınar Altuğ

Pınar Altuğ
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