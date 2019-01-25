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Pınar Altuğ bornozlu ve makyajsız haliyle olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.01.2019 09:15 | Son Güncelleme

Sosyal medyada takipçilerine verdiği yanıtlarla sık sık gündeme gelen Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ Atcan bornozlu poz verme akımına katıldı.

Çocuklar Duymasın dizisiyle yıldızı parlayan ve Instagram'da yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan Pınar Altuğ Atcan, eşiyle birlikte sosyal medyadan bornozlu ve makyajsız bir fotoğrafını yayınladı.

Bornozlu ünlüler

Bornuzlu poz verme modasına Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan da katıldı. Altuğ hem makyajsız hem de bornozlu haliyle yaptığı paylaşımla yine sosyal medyada olay oldu.

SABA TÜMER

SABA TÜMER
Barbados'ta tatil yapan Saba Tümer, otel odasında çekildiği bornozlu fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

BURCU ESMERSOY

BURCU ESMERSOY
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy evinin salonunda çekildiği bornozlu fotoğrafını 'Günaydın' notuyla paylaştı.

CANSU TAŞKIN

CANSU TAŞKIN
Instagram fenomeni Cansu Taşkın da bornozlu fotoğrafını paylaştı. Göğüs dekoltesini kelebekle kapatan Taşkın 'Bornoz modası varmış' notunu yazdı.

ÖYKÜ GÜRMAN

ÖYKÜ GÜRMAN
Sen Anlat Karadeniz dizisinin oyuncusu Öykü Gürman da modaya uyan ünlüler arasında. Gürman'ın bu pozuna beğendi yağdı.

DİDEM SOYDAN

DİDEM SOYDAN
Seksi model yataktan yaptığı paylaşıma "Kim bu kız? / Aa benmişim" yazdı.

TUBA ÜNSAL

TUBA ÜNSAL
Ünsal da modaya uydu! Miami'de bulunan Ünsal, paylaşımına, "Benimki kara sevdaydı anlayış gösterin. Çünkü ben kendimi anlayamadım. Siz beni anlayın. Ben sizi çok eskiden sevmiştim" notunu düştü. Ünsal'ın paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İREM SAK

İREM SAK
Ünlü oyuncu İrem Sak, bornozlu fotoğrafını 'Maskarayı koklayan kadın' notuyla paylaştı.
Özge Ulusoy bu fotoğrafı: "Sabah modum" notuyla paylaştı.

ALEYNA TİLKİ

ALEYNA TİLKİ
Aleyna Tilki sosyal medya hesabından bornozla dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

BÜLENT ERSOY

BÜLENT ERSOY
Bülent Ersoy bornozlu halini, "bıcı bıcı yaptım" diyerek videoya almıştı. Sefa Doğanay da Bület Ersoy'un taklidini yaptığı videoyu sosyal medya hesabı üzerinden, "Hala etkisinden çıkamadım? Bir diva parodisi de benden gelsin" sözleriyle paylaşmıştı.

GÖKSEL

GÖKSEL
Göksel de, "Elimde olsa yırtardım gölgeni resmine vurmuş bir pazar günü... Ne güzel söylemiş şair" notuyla paylaştı.

MİNE TUGAY

MİNE TUGAY

ÖZGE ULUSOY

ÖZGE ULUSOY

HÜLYA AVŞAR

HÜLYA AVŞAR

ŞEYMA SUBAŞI

ŞEYMA SUBAŞI

BAHAR CANDAN

BAHAR CANDAN

SERENAY SARIKAYA

SERENAY SARIKAYA
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