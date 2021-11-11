Pınar Altuğ cesurca estetiksiz halini paylaştı! Yorum yağdı!

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği 'Meltem' karakteriyle tanınan güzel oyuncu Pınar Altuğ, Instagram hesabından 1998 yılından bir fotoğrafını paylaştı. Altuğ'un, ''1998 Türkiye Güzellik Yarışması'nı sunarken'' notunu düştüğü paylaşımına yorum yağdı. Takipçileri, Altuğ'a ''Hep güzel, huy da güzel'', ''Çok güzelsin, ışık saçıyorsun'' ve ''Her halinizle güzelsiniz'' gibi yorumlarda bulundular.

Pınar Altuğ, cesur pozlarıyla da sık sık magazin gündemini meşgul ediyor. Altuğ'un, geçtiğimiz günlerde paylaştığı mini şortlu pozu, olay olmuştu.



