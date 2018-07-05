Pınar Altuğ da makyajsız fotoğrafını paylaştı

Çocuklar Duymasın'ın sezon finali yapmasıyla birlikte Pınar Altuğ da soluğu Akdeniz tatilinde aldı. Ünlü oyuncu yakın arkadaşlarıyla çekildiği sıfır makyajlı pozunu sosyal medyadan paylaştı.

Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları

1 / 110 Oyuncu Pınar Altuğ tatilde çekildiği makyajsız fotoğrafını 'Tbt gibi ama bugunden bir fotograf 25 yillik arkadaslarim ve kizim. Cooookkkk kiymetli' notuyla paylaştı.

2 / 110 Oyuncu Hatice Şendil Instagram hesabından makyajsız fotoğraflarını paylaştı. Şendil fotoğraflarının altına "Güneşli günlerde makyaja ihtiyaç yok" notunu düştü.

3 / 110 Marmaris'te tatil yapan 5 aylık hamile Beyza Şekerci ile Hande Doğandemir de bu akıma uydu. İki oyuncu, önceki gün sıfır makyajla poz verdi.

4 / 110 Seda Akgül bu haliyle gündeme geldi. Makyajsız ünlüler kervanına katıldı.

5 / 110 Seren Serengil makyajsız olduğunu iddia ettiği bu fotoğrafıyla "buna kim inanır" yorumuna maruz kaldı.

6 / 110 Ufak Tefek Cinayetler'in başarılı oyuncusu Tülin Özen'i bir de makyajsız görün.

7 / 110 Çoğu ünlünün makyajsız halini saklamasına rağmen Tülin Özen bu konuda çok rahat.

8 / 110 Güzel oyuncu Insatgram'da en doğal halini büyük bir özgüvenle paylaşıyor.

9 / 110 Kameralara makyajsız poz vermek istemeyen sanatçı, makyajsız halini Instagram'da paylaştı.

10 / 110 Yüzü olduğu markanın reklam kampanyası için şarkıcı Jabbar’la stüdyoya girerek ‘Haz’ adlı parçada düet yapan iki Sarıkaya, son olarak Fi dizisinde rol almıştı.

11 / 110 26 yaşındaki Sarıkaya, daha önce ise Instagram'dan "Makyaj yok" notuyla bir kare daha yayınlamıştı.

12 / 110 Her yıl Nisan ayında Amerika- California'da düzenlenen dünyaca ünlü Coachella Festivali'nde giydiği dekolte bluzu Türkan Şoray'ın 70'li yıllarda rol aldığı bir filmde giydiği ortaya çıkan Hande Erçel bu sefer de makyajsız fotoğrafıyla gündemde.

13 / 110 Hande Erçel Instagram'ın story (hikaye) bölümünden makyajsız bir fotoğrafını paylaştı.

14 / 110 İŞTE HANDE ERÇEL'İN DOĞAL HALİ

15 / 110 Sonra "Yüzünde makyaj yoksa filtre vardır" dediler. İvana fotoğrafına fotoşop yapmadığını söyledi.

16 / 110 Tüm bu merakları giderdikten sonra da iltifatlar almaya başladı. Olumsuz yorumları da silmedi!

17 / 110 Makyajsız hali ile dikkat çeken oyuncu, yeni sezonda ekranda olacağını söyledi.

18 / 110 Yeliz Yeşilmen Önceki gün Bodrum'a giden Yeliz Yeşilmen, makyajsız halini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

19 / 110 39 yaşındaki Yeliz Yeşilmen, makyajsız fotoğrafını Instagram sayfasının hikaye kısmında yayınladı.

20 / 110 İşte Yeliz Yeşilmen'in makyajsız hali;

21 / 110 Burçin Terzioğlu, ‘Poyraz Karayel’ dizisinde gür saçlarıyla dikkat çekmiş, bu sayede bir şampuan markasının reklamlarında oynamıştı. Setlere uzun süre ara veren oyuncunun, geçen ay kuaförde üst üste yaptırdığı işlem sonrası saçları yıprandı.

22 / 110 Önceki gün sevgilisi İlker Kaleli ile Etiler’de görüntülenen oyuncu “Nerede o eski saçların?” dedirtti.

23 / 110 55 yaşındaki ünlü isim sosyal medya hesabından makyajsız bir fotoğrafını paylaştı. Sayan fotoğrafın altına "Günaydııııııııııınnnnn bu daha güzel oldu" yazdı.

24 / 110 Sosyal medya sayfalarından büyük ilgi gören fotoğrafa 'Makyajsız da güzel' yorumları yapıldı. Bazı kullanıcılar ise Seda Sayan'ın fotoğrafının photoshoplu olabileceğini ifade etti.

25 / 110 Deniz Akkaya, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı.

26 / 110 Akkaya yaptığı paylaşıma "Makyaj yok; makyaj sevmiyor ama yapıyor" yazdı.

27 / 110 Instagram hesabından sıfır makyaksız halinin videosunu paylaşan oyuncu, neşeli halleriyle dikkat çekti.

28 / 110 Çoğu ünlünün saklamak istedikleri hallerini Neslihan Atagül cesurca paylaşarak beğeni topladı.

29 / 110 Ufak Tefek Cinayetler dizisinin başarılı oyuncusu Gökçe Bahadır alışveriş merkezinde görüntülendi.

30 / 110 Önce görüntü vermek istemeyen Bahadır sorasında “Tamam çekin, sorun yok. Nasıl olsa ekranda saç-makyaj dört dörtlük” dedi.

31 / 110 OYUNCU ARKADAŞI DA PAYLAŞTI Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali gündeme bomba gibi düşmüştü. Bahadır'ın o görüntüsünden sonra Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol aldığı arkadaşı Aslıhan Gürbüz'den makyajsız bir paylaşım gecikmedi.

32 / 110 Aslıhan Gürbüz'ün bu paylaşımı Gökçe Bahadır'a destek için mi yaptığı ise bilinmiyor.

33 / 110 Şarkıcı Gökhan Türkmen'in 2014 yılında nikah masasına oturduğu eşi Sinem Aksoy, makyajsız fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

34 / 110 2 çocuk annesi Aksoy, fotoğrafın altına şu notu düştü: "Makyajsız halim... Aşırı güzelim :)"

35 / 110 Onları düzgünce yapılmış saçları, usta işi makyajlarıyla görmeye öylesine alışmışız ki belki de doğal halleriyle sokakta yanımızdan geçip gitseler bazılarını tanıyamayız bile. İşte ünlülerin doğal halleri.

36 / 110 Ünlü şarkıcı Göksel, geçtiğimiz aylarda makyajsız halde görüntülenmiş ve fotoğraflarını “Görenler tanıyamadı” başlığıyla haber olan fotoğraflarının altına yapılan yorumlara içerlemişti. Arkadaşlarına dert yanan Göksel, bu duruma çok canının sıkıldığını

37 / 110 Makyajsız Fahriye'ye tam not! Sevilen oyuncu Fahriye Evcen, yoğun iş temposundan fırsat bulup yürüyüşe çıktı.

38 / 110 Makyajsız fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Evecen, takipçilerinden tam not aldı. Çok sayıda yorum yapılan fotoğraf kısa sürede 500 bin beğeniye ulaştı.

39 / 110 Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Tuğçe Kazaz makyajsız fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren Kazaz'ın fotoğrafı yorum yağmuruna tutuldu.

40 / 110 Meryem dizisinde canlandırdığı 'Komiser Burcu' karakteri ile izleyici karşısına çıkan Serenay Aktaş, makyajsız fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Aktaş'ın yorum yağmuruna tutulan fotoğrafı 45 dakikada 5 bin beğeni aldı.

41 / 110 Sosyal medyayı en sık kullanan isimlerin başında gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

42 / 110 Yaptıklarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın bu kez banyo sonrası fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp rakiplerine meydan okudu. Makyajsız bu fotoğrafını paylaşan Akalın, altına ‘Saçlarımı kestim, banyo sonrası cesareti olan çeksin bakayım

43 / 110 Makyajsız Fotoğrafıyla Büyüledi 'Vatanım Sensin' dizisine dahil olan oyuncu Saadet Işıl Aksoy sezonu Bodrum'da açtı. Kırmızı mayosu ve şapkasıyla fotoğraf paylaşan Aksoy'un doğal haline takipçileri hayran kaldı.

44 / 110 İri mavi gözleriyle her zaman beğenilen Saadet Işıl Aksoy, makyajsız haliyle de çok beğenildi. Aksoy'un fotoğrafı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

45 / 110 Ünlü şarkıcı Göksel, geçtiğimiz aylarda makyajsız halde görüntülenmiş ve fotoğraflarını “Görenler tanıyamadı” başlığıyla haber olan fotoğraflarının altına yapılan yorumlara içerlemişti.

46 / 110 Fi dizisinde canlandırdığı Duru karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, Instagram sayfasında makyajsız fotoğrafını paylaştı.

47 / 110 26 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın "Makyaj yok" notuyla paylaştığı fotoğraf 13 saatte yaklaşık 300 bin beğeni aldı!

48 / 110 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları Ekran, sahne ve podyum yıldızlarını güzellik merkezlerinde saatlerini geçirdiğini ve her daim bakımlı gezmeye alışık olduklarını biliriz. Makyajsız görmeye alışık olmadığımız ünlü isimlerin 'sıfır makyajlı' halleri... Tatilde dönen Tuba Ünsal önceki gün Bebek’teydi.

49 / 110 Görenler şaşırdı. Çünkü yüzünde hiç makyaj yoktu.

50 / 110 Göz çevresindeki kazayakları dikkatlerden kaçmadı.

51 / 110 Tuba Ünsal daha 35 yaşında.

52 / 110 Bülent Ersoy, geçen gün Atatürk Havalimanı'nda makyajsız bir şekilde objektiflere yakalandı.

53 / 110 Bülent Ersoy, gazetecileri görünce büyük panik yaşadı.

54 / 110 Minibüsten iner inmez koşmaya başlayan Bülent Ersoy, makyajsız yüzünü güneş gözlüğüyle gizledi.

55 / 110 Demet Şener 11 yıllık eşi, 2 çocuğunun babası İbrahim Kutluay’a aldatıldığı iddiasıyla geçen Ekim’de boşanma davası açmıştı.

56 / 110 40 yaşındaki eski manken, makyajsız fotoğrafını Instagram’a koyarak “Böyle de güzelim” mesajını verdi.

57 / 110 Uzun süre Amerika'da yaşayan ve bir dizi projesi için İstanbul'a gelen Saadet Işıl Aksoy, önceki gün Nişanataşı'nda iş toplantısı sonrası görüntülendi.

58 / 110 Yüzünde sıfır makyaj olan Saadet Işıl Aksoy'un doğal güzelliği ortaya çıkması çevredekilere ''Sıfır makyaj doğal güzellik böyle bir şey'' dedirtti.

59 / 110 Saadet Işıl Aksoy bu arada kolundaki medikal bileklik ilgili, ''Biraz ağrım vardı ama doktora gittim önemli bir durum olmadığını söyleyerek bu bilekliği verdi. Bileğimdeki ağrı geçene kadar birkaç gün bu bileklikle dolaşacağım'' dedi.

60 / 110 1363 'Kiralık Aşk' dizisiyle şöhreti yakalayan güzel oyuncu <strong>Elçin Sangu</strong>, sezonun yorgunluğunu Tayland tatilinde atıyor. 'Kiralık Aşk' dizisiyle şöhreti yakalayan güzel oyuncu Elçin Sangu, sezonun yorgunluğunu Tayland tatilinde atıyor.

61 / 110 Önceki gün Instagram hesabından sıfır makyajlı havuz içinden fotoğraf paylaşan Elçin Sangu'nun paylaşımı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. Elçin Sangu'nun fotoğrafı yorumlara kapatması dikkat çekti.

62 / 110 Kanal D’deki ‘Vatanım Sensin’in yıldızı Bergüzar Korel, Zorlu Center’daydı.

63 / 110 Ünlüler arasında başlayan ‘sıfır makyaj’ modasının öncüsü Bergüzar Korel “Yüzümde sadece nemlendirici var” dedi.

64 / 110 Meryem Uzerli de günlük hayatta makyajdan uzak duruyor.

65 / 110 Bu hallerini Instagram’dan paylaşıyor.

66 / 110 Manken Tülin Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı bir karede sıfır makyaj haliyle de ne kadar çekici ve güzel olduğunu gösterdi.

67 / 110 Fotoğrafla 10 binin üzerinde beğeni alırken gelen yorumların neredeyse hepsi güzelliğine övgüler şeklinde oldu.

68 / 110 Demet Akalın, Instagram’da banyodan çıkmış, makyajsız halini paylaştı. Fotoğrafın altına “Bu halde poz vermeye cesareti olan var mı? Hadi çeksin de görelim” notunu düşerek meydan okudu.

69 / 110 Demet Akalın, Instagram’da banyodan çıkmış, makyajsız halini paylaştı. Fotoğrafın altına “Bu halde poz vermeye cesareti olan var mı? Hadi çeksin de görelim” notunu düşerek meydan okudu.

70 / 110 Müge Anlı

71 / 110 Müge Anlı

72 / 110 TUBA BÜYÜKÜSTÜN

73 / 110 TUBA BÜYÜKÜSTÜN

74 / 110 CANSU DERE

75 / 110 BEREN SAAT

76 / 110 ADRİANA LİMA

77 / 110 KİM KARDASHİAN

78 / 110 EBRU POLAT

79 / 110 Seda Sayan makyajsız halini Instagram'dan paylaştı.

80 / 110 NUR YERLİTAŞ

81 / 110 RİHANNA

82 / 110 ANGELİNA JOLİE

83 / 110 HÜLYA AVŞAR

84 / 110 ÇAĞLA ŞIKEL

85 / 110 ELçİN SANGU

86 / 110 EBRU GüNDEŞ

87 / 110 İVANA SERT

88 / 110 HADİSE

89 / 110 SERTAB ERENER

90 / 110 DEMET AKALIN

91 / 110 ECE USLU

92 / 110 YILDIZ TİLBE

93 / 110 BURCU ESMERSOY

94 / 110 FAHRİYE EVCEN

95 / 110 FAHRİYE EVCEN

96 / 110 SEDA BAKAN

97 / 110 SEDA BAKAN

98 / 110 BEGÜM KÜTÜK

99 / 110 BEGÜM KÜTÜK

100 / 110 DİLAN ÇİÇEK DENİZ

101 / 110 DİLAN ÇİÇEK DENİZ

102 / 110 NAZAN ÖNCEL

103 / 110 NAZAN ÖNCEL

104 / 110 Kuaförde saçını boyatırken görüntülenen Bülent Ersoy, makyajsız haliyle tanınmaz halde.

105 / 110 SEREN SERENGİL

106 / 110 SEREN SERENGİL

107 / 110 IŞIL REÇBER

108 / 110 IŞIL REÇBER

109 / 110 BÜŞRA PEKİN