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Pınar Altuğ'dan evlilik yıl dönümü paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 14:18 | Son Güncelleme

Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile evliliklerinde 12 yılı geride bıraktı. Bugün evliliklerinin yıl dönümü olan çiftten Pınar Altuğ düğünlerinden bir fotoğrafı, "İyi ki sana 'evet' demişim" notuyla paylaştı.

Pınar Altuğ'dan evlilik yıl dönümü paylaşımı

12 Nisan 2008'de Yağmur Atacan ile nikah masasına oturan Pınar Altuğ, evlilik yıl dönümlerinde romantik bir paylaşımda bulundu. Altuğ, düğünlerinden bir fotoğraf paylaşarak, "12 sene geçti sevgilim. İyi ki sana 'evet' demişim. Hep evet, sonsuza kadar..." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, son dönemde takipçileriyle girdiği diyalogları sık sık gündeme geliyor.

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Son dönemde takipçileriyle girdiği diyaloglarla konuşulan Altuğ, "Bana hakaret yazan durumların dışında sosyal medya hesabında kimseyi engellemiyorum. Çok şuursuz bir şey yazacak ya da hakaret bu iki durumda engelliyorum. ‘Çirkinsin’ yazabilir beğenmeyebilir bununla ilgili yazarsa problem yok ama işin için hakaret girerse o zaman cevap verir engellerim çünkü kendimi tutamıyorum. Bu kendimi kontrol ediyor halim, eskiden daha da fenaydı." ifadelerini kullanmıştı.

Altuğ ve Atacan arasındaki yaş farkı da sık sık gündeme geliyor.

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pınar altug, Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan,

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