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Pınar Altuğ'dan Merve Şahin ve Melis Özcan'a tepki! 'Bir kadının başka bir kadını...'

26.10.2020 10:06 | Son Güncelleme:
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Pınar Altuğ'dan Merve Şahin ve Melis Özcan'a tepki! 'Bir kadının başka bir kadını...'

'Sorgu Sual' sunucular Merve Şahin ve Melis Özcan'a tepki yağıyor. Şevval Şahin'i sorularıyla sıkıştıran sunuculara bir tepki de Pınar Altuğ'dan geldi! Altuğ açıklamasında yaşananları eleştirerek "Şiddet sadece el kaldırmak mı?" diye sordu.

Son dönemde verdiği partilerle salgın kurallarını hiçe saydığı için tepki çeken Türkiye 2018 güzeli Şevval Şahin, CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk etmişti.

21 yaşındaki model, 'İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?', 'Atatürk'ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?' ve 'Türkiye'de kaç coğrafi bölge var?' sorularına sinirlenip, yayını bırakmıştı. Yaşanan olaydan sonra Şevval Şahin'e destek yağdı.

Şevval Şahin kimdir? Şevval Şahin kaç yaşında ve nereli? Şevval Şahin sevgilisi kim?Şevval Şahin kimdir? Şevval Şahin kaç yaşında ve nereli? Şevval Şahin sevgilisi kim?

Pınar Altuğ programın sunucularını eleştirdi. Merve Şahin ve Melis Özcan'a tepki gösteren Altuğ paylaşımında şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

"Bir kadının başka bir kadını 'kendince' rezil etmeye çalışması ve bununla böbürlenip reyting almaya çalışması üstelik de saygın bir haber kanalında sonra da 'kadına şiddete karşıyız' söylemleri... Şiddet sadece el kaldırmak mı? Soruları bildi bilmedi kısmına gelemiyorum bile."

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