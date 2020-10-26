Pınar Altuğ'dan Merve Şahin ve Melis Özcan'a tepki! 'Bir kadının başka bir kadını...'

Son dönemde verdiği partilerle salgın kurallarını hiçe saydığı için tepki çeken Türkiye 2018 güzeli Şevval Şahin, CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk etmişti.

21 yaşındaki model, 'İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?', 'Atatürk'ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?' ve 'Türkiye'de kaç coğrafi bölge var?' sorularına sinirlenip, yayını bırakmıştı. Yaşanan olaydan sonra Şevval Şahin'e destek yağdı.

Pınar Altuğ programın sunucularını eleştirdi. Merve Şahin ve Melis Özcan'a tepki gösteren Altuğ paylaşımında şunları söyledi:

"Bir kadının başka bir kadını 'kendince' rezil etmeye çalışması ve bununla böbürlenip reyting almaya çalışması üstelik de saygın bir haber kanalında sonra da 'kadına şiddete karşıyız' söylemleri... Şiddet sadece el kaldırmak mı? Soruları bildi bilmedi kısmına gelemiyorum bile."