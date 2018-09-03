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Pınar Altuğ'dan sevenlerine doğum günü mesajı

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.09.2018 01:06 | Son Güncelleme

Yeni yaşını eşi ve çocuğuyla teknede kutlayan Pınar Altuğ, son paylaşımıyla hayranlarına da mesaj gönderdi. 44. yaş gününü kutlayan Altuğ,

Pınar Altuğ'dan sevenlerine doğum günü mesajı

Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölümleriyle sevenlerinin karşısına çıkan Pınar Altuğ, 44. doğum gününü dizinin çekim arasında teknesinde kutladı. Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Pınar Altuğ '1 sene daha sevdiklerimle' notunu düştü. Pınar Altuğ doğum gününden ikinci paylaşımında ise sevenlerine mesaj yolladı.

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'İyi ki doğdun Pınar' yazılı doğum günü pastasıyla poz veren Pınar Altuğ paylaşımında ise, 'Bütün güzel dilekleriniz icin tesekkur ederim,sayenizde gunum o kadar güzellesti ki. Yasadigim her günün bir anlami kiymeti var.Iyi ki varsiniz,cok tesekkur ederim' notunu yazdı.

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