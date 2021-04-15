Pınar Altuğ’dan Yağmur Atacan’a gönderme: Onun arabasına bakın, benim arabama bakın

Geçtiğimiz günlerde 13. evlilik yıl dönümlerini kutlayan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti Etiler'de objektiflere yakalandı.

Pınar Altuğ’dan Yağmur Atacan’a gönderme

Yağmur Atacan, 'Sosyal mesafeye nasıl uyuyoruz, görüyorsunuz değil mi? Eşimle ayrı araçlara biniyoruz ama aynı eve gidiyoruz' diyerek, espri yaptı.

Araçlarını yan yana park eden çiftten Pınar Altuğ ise 'Bir onun arabasına bakın bir de benimkine' sözleriyle eşi Yağmur Atacan'a göndermede bulundu.

Pınar Altuğ, önceki gün kendisi gibi oyuncu olan eşi Yağmur Atacan ile birlikte Etiler'de görüntülendi. Çiftin ayrı araçlara binmesi dikkatlerden kaçmadı.

AYRI ARAÇLARA BİNİYORUZ AMA AYNI EVE GİDİYORUZ Hürriyet'in haberine göre; muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yağmur Atacan, ‘’Sosyal mesafeye nasıl uyuyoruz, görüyorsunuz değil mi? Eşimle ayrı araçlara biniyoruz ama aynı eve gidiyoruz’’ diyerek, espri yaptı.