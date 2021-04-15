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  4. Pınar Altuğ’dan Yağmur Atacan’a gönderme: Onun arabasına bakın, benim arabama bakın

Pınar Altuğ’dan Yağmur Atacan’a gönderme: Onun arabasına bakın, benim arabama bakın

15.04.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını nedeniyle günlerini eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan'la geçiren güzel oyuncu Pınar Altuğ Atacan, sosyal medya paylaşımlarıyla da karantinanın en çok konuşulan isimleri arasında yer almayı başardı.

Geçtiğimiz günlerde 13. evlilik yıl dönümlerini kutlayan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti Etiler'de objektiflere yakalandı.

Pınar Altuğ’dan Yağmur Atacan’a gönderme

Yağmur Atacan, 'Sosyal mesafeye nasıl uyuyoruz, görüyorsunuz değil mi? Eşimle ayrı araçlara biniyoruz ama aynı eve gidiyoruz' diyerek, espri yaptı.
Araçlarını yan yana park eden çiftten Pınar Altuğ ise 'Bir onun arabasına bakın bir de benimkine' sözleriyle eşi Yağmur Atacan'a göndermede bulundu.
Pınar Altuğ, önceki gün kendisi gibi oyuncu olan eşi Yağmur Atacan ile birlikte Etiler'de görüntülendi. Çiftin ayrı araçlara binmesi dikkatlerden kaçmadı.

AYRI ARAÇLARA BİNİYORUZ AMA AYNI EVE GİDİYORUZ

AYRI ARAÇLARA BİNİYORUZ AMA AYNI EVE GİDİYORUZ
Hürriyet'in haberine göre; muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yağmur Atacan, ‘’Sosyal mesafeye nasıl uyuyoruz, görüyorsunuz değil mi? Eşimle ayrı araçlara biniyoruz ama aynı eve gidiyoruz’’ diyerek, espri yaptı.

YAĞMUR, ÇAMUR SEVİYOR

YAĞMUR, ÇAMUR SEVİYOR
Pınar Altuğ da muhabirlerin ricası üzerine aracının kapısını açıp poz verdi.Leopar desenli mini eteği ve ona uygun maskesiyle dikkat çeken Altuğ, Atacan'ın aracındaki çamur izlerini muhabirlere göstererek eşine takıldı: ”Bir onun aracına bakın, bir de benimkine. O çamur seviyor.’’
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Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ Yağmur Atacan

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