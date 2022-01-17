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Pınar Altuğ'den heyecanlandıran Tamer Karadağlı paylaşımı! Çocuklar Duymasın...

17.01.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, Instagram'dan peş peşe yayınladığı karelerle dikkat çekti. "Bugün Çocukar Duymasın'ın 20. yaş günü. Kaybettiklerimizle,yeni doğanlarımızla geçen kocaman 20 yıl, iyi ki" notuyla fotoğraflar paylaşan Pınar Altuğ, kısa sürede sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Pınar Altuğ'den heyecanlandıran Tamer Karadağlı paylaşımı! Çocuklar Duymasın...

"Tamer Karadağlı ile öpüşmedim gecelik de giymedim" demişti Pınar Altuğ! Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ o kareleri paylaştı, dizinin 20. yılını kutladı.

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Peş peşe gelen bu karelerle Instagram'da dikkat çeken Pınar Altuğ sosyal medya gündeminde. Geçtiğimiz Ekim ayında Tamer Karadağlı itirafı ile gündeme gelmişti ünlü oyuncu.

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Kendisinden yaşça küçük Yağmur Atacan'la 2008 senesinde evlenen ve bu evlilikten Su Atacan isminde bir çocuğu bulunan Pınar Altuğ, geçtiğimiz yıl sunucu Jülide Ateş'in programına konuk oldu ve kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

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'Gecelik giyip Tamer Karadağlı ile öpüşmedim' diyen Altuğ, eski eşiyle ilgili, "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna "Sana ne ya da kime ne!" şeklinde tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ Tamer Karadağlı Instagram
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