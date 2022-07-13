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Pınar Altuğ gelen yoruma dayanamadı! Takipçisini şoke eden yanıt

13.07.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Takipçilerinden gelen eleştirel yorumlara cevap vermeyi ihmal etmeyen Altuğ, yine verdiği yanıtla sosyal medyada gündem oldu.

Pınar Altuğ gelen yoruma dayanamadı! Takipçisini şoke eden yanıt

2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ'un bu evlilikten Su adında bir kızı oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, özellikle ailesi ile yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde Instagram dünyasına hızlı bir giriş yapan eşi Yağmur Atacan ile tatlı atışmalarıyla da dikkat çeken Altuğ, bu kez bambaşka bir paylaşımla gündem oldu.

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Eşi Yağmur Atacan ve köpekleriyle yaptığı paylaşıma gelen "Çok sıkıcı ailesiniz" yorumuna kayıtsız kalmayan Altuğ, takipçisine yine dayanamayıp verdi.

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"Takip etmeyin o zaman. Zorlayan yok" yanıtını veren Altuğ, takipçileriyle sık sık polemik yaşıyor.

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Pınar Altuğ
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